Huarpe Deportivo > Complicado

Qué chances le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Tras un 2025 lleno de eliminaciones, River quedó sin competencias y depende de otros resultados para asegurarse un cupo en la Copa Libertadores 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
River Plate viene siendo azotado, también perdió el último Superclásico con Boca Juniors. (Foto gentileza)

River Plate atraviesa un cierre de año crítico tras quedar eliminado del Torneo Clausura con una derrota agónica 3-2 ante Racing. El resultado dejó al equipo de Marcelo Gallardo sin chances de ser campeón y con un 2025 marcado por caídas en todas las competencias: la Supercopa Internacional, los cuartos del Apertura, la fase de grupos del Mundial de Clubes y la eliminación ante Palmeiras en los cuartos de la Copa Libertadores.

Fuera de toda actividad oficial, las miradas del club y de los hinchas apuntan al futuro inmediato: la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Para lograrlo, River ya no depende de sí mismo y necesita que se den determinados resultados en el tramo final del Clausura.

El primer escenario favorable aparece si Boca o Argentinos Juniors se consagran campeones del Clausura. Ese título liberaría un cupo para el certamen continental y permitiría a River ingresar a las rondas preliminares, es decir, al repechaje. No le alcanzaría para entrar directamente a la fase de grupos.

Sin embargo, en los últimos días surgió una tercera alternativa: la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana abre un camino extra. Si el Granate también gana el Clausura, habilitaría otra plaza y River volvería a beneficiarse, accediendo igualmente al repechaje.

Mientras los resultados ajenos definen su futuro, en Núñez crece la preocupación y también la expectativa por una posible renovación de plantel y proyecto deportivo para enderezar el rumbo en 2026. Aunque las chances son limitadas, aún queda una ventana abierta para que River diga presente en la próxima edición de la Libertadores.

ÚLTIMAS NOTICIAS