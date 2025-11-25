River Plate atraviesa un cierre de año crítico tras quedar eliminado del Torneo Clausura con una derrota agónica 3-2 ante Racing. El resultado dejó al equipo de Marcelo Gallardo sin chances de ser campeón y con un 2025 marcado por caídas en todas las competencias: la Supercopa Internacional, los cuartos del Apertura, la fase de grupos del Mundial de Clubes y la eliminación ante Palmeiras en los cuartos de la Copa Libertadores.

Fuera de toda actividad oficial, las miradas del club y de los hinchas apuntan al futuro inmediato: la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Para lograrlo, River ya no depende de sí mismo y necesita que se den determinados resultados en el tramo final del Clausura.

Publicidad

El primer escenario favorable aparece si Boca o Argentinos Juniors se consagran campeones del Clausura. Ese título liberaría un cupo para el certamen continental y permitiría a River ingresar a las rondas preliminares, es decir, al repechaje. No le alcanzaría para entrar directamente a la fase de grupos.

Sin embargo, en los últimos días surgió una tercera alternativa: la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana abre un camino extra. Si el Granate también gana el Clausura, habilitaría otra plaza y River volvería a beneficiarse, accediendo igualmente al repechaje.

Publicidad

Mientras los resultados ajenos definen su futuro, en Núñez crece la preocupación y también la expectativa por una posible renovación de plantel y proyecto deportivo para enderezar el rumbo en 2026. Aunque las chances son limitadas, aún queda una ventana abierta para que River diga presente en la próxima edición de la Libertadores.