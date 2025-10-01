Ariel Jeremías Alexis Giménez, de 29 años, acusado de cavar el pozo donde aparecieron los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, ofreció su versión ante la Policía Bonaerense tras entregarse el sábado pasado. Posteriormente, ante la fiscalía, optó por guardar silencio.

Según su relato, el viernes 19 de septiembre fue contactado por una pareja conocida, que le pidió alquilar un equipo de música para una fiesta en la casa de la calle Chañar y Río Jáchal. Giménez entregó el parlante y recibió 30.000 pesos y drogas.

Publicidad

Al día siguiente, la situación se reactivó. La pareja le pidió que fuera a la vivienda nuevamente y le mostró un pozo a medio tapar en el patio trasero. Giménez afirmó que no percibió nada extraño y procedió a rellenar el pozo con pala y pico, recibiendo 45.000 pesos. Además, le proporcionaron un auto de aplicación para regresar y le “regalaron” las herramientas, que luego vendió a un vecino.

Respecto a su teléfono, Giménez declaró que sufrió el robo del celular el domingo siguiente a la desaparición de las víctimas. Tras su declaración policial, la Justicia ordenó su detención por encubrimiento agravado.

Publicidad

Hasta el momento, hay nueve detenidos vinculados al triple crimen. Entre ellos se encuentran Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, trasladados al penal de Melchor Romero; Víctor Sotacuro Lázaro, el conductor del vehículo de apoyo; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro; y Tony Janzen Valverde Victoriano y Matías Agustín Ozorio, arrestados en Perú como presuntos autores intelectuales y cómplices.