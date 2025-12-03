El país atraviesa una semana marcada por temperaturas extremas, especialmente en el norte y centro, donde se esperan picos de entre 40°C y 42°C. Las condiciones se mantendrán hasta el viernes por la combinación de viento norte persistente, cielos despejados y escasa probabilidad de lluvias.

En la zona central, el núcleo más intenso del calor se concentrará en el norte de La Pampa, el sur de Córdoba y el noroeste bonaerense. En esas áreas, las máximas podrían alcanzar los 40°C, superando ampliamente los promedios históricos y generando mayor demanda atmosférica y evapotranspiración, un factor crítico para los sectores agrícola y ganadero.

En el norte argentino (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca) el calor será aún más severo y generalizado. Las mínimas elevadas complicarán el descanso nocturno y aumentarán el estrés térmico tanto en la población como en la producción regional.

El cambio de escenario llegaría recién el fin de semana. Desde el sábado, un sistema de inestabilidad avanzará desde el oeste del país, provocando tormentas aisladas en Mendoza, San Juan y San Luis. Entre el domingo y el lunes, el fenómeno se desplazaría hacia el centro, lo que favorecerá el retorno de la nubosidad, mayor humedad y un esperado descenso de temperaturas.