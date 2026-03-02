Personal de la División Comando Radioeléctrico Sur detuvo a un sujeto de 19 años acusado de cometer dos robos y daños en viviendas de la Villa Cenobia Bustos, en el departamento Rawson, donde también, durante su detención, agredió a una efectivo policial. El procedimiento permitió además recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados.

El hecho se registró alrededor de las 7:20 de la mañana del 2 de febrero último, cuando efectivos policiales fueron comisionados por el CISEM a calle Mansor Orsali al 291. En el lugar, un vecino denunció la sustracción de una máquina cortadora de pasto nueva y señaló que un familiar había visto a un joven de las inmediaciones llevársela.

entre los objetos robados había una silla de camping, una motoguadaña y otros efectos.

Mientras se llevaba a cabo la entrevista, se presentó otro damnificado de la misma cuadra, quien manifestó que durante la madrugada le habían robado varios efectos de su vivienda tras violentar la puerta de ingreso. En ese momento, una vecina aportó un dato clave que permitió identificar al sujeto y recuperar lo robado.

Los uniformados ingresaron al domicilio señalado, donde hallaron al joven sospechado. Al advertir la presencia policial, el sujeto se tornó agresivo, tomó dos cuchillos y amenazó al personal, por lo que fue reducido y aprehendido. Durante el procedimiento, una oficial resultó lesionada tras una caída, sufriendo un fuerte golpe en uno de sus hombros.

Los objetos robados fueron fueron indicados por la hermana del acusado.

Posteriormente, se constató en el fondo de la vivienda la presencia de numerosos elementos que luego fueron reconocidos por ambos damnificados: un televisor, un reproductor de DVD, un alargue, un cargador de celular, una cortadora de pasto nueva, una reposera y una colcha con prendas en su interior.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, desde donde se dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia. El joven quedó a disposición de la Justicia.