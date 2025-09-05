En un encuentro decisivo por el Torneo Proyección, San Martín de San Juan consiguió un triunfo clave frente a Aldosivi por la fecha 8 del Torneo Clausura, que le permitió acomodarse en los puestos de clasificación. Con un gol de Rodrigo Nievas, el conjunto verdinegro sumó tres puntos fundamentales en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez, obteniendo 12 unidades en la tabla de posiciones de la Zona B.

Con este nuevo triunfo, el cuadro verdinegro se consolida en la zona de clasificación de su grupo, confirmando su buen momento y su ambición de llegar a instancias decisivas. El próximo compromiso para los dirigidos por el técnico de la reserva será el miércoles 17 de septiembre ante Platense, buscando una victoria para continuar en la zona de clasificación.