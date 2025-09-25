Publicidad
Policiales > En Pocito

Robaron una finca y una escuela y fueron detenidos dos ladrones

Detuvieron a dos sujetos identificados como Miranda Figueroa Franco Germán y Gordillo Jesús Marcelo. Ambos están acusados de cometer dos delitos en secuencia: el robo de objetos de un establecimiento educativo y el hurto de verduras.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los detenidos por el robo a una escuela y una finca en Pocito.

Dos individuos, Miranda Figueroa Franco Germán y Gordillo Jesús Marcelo, fueron detenidos en Pocito, según informó la Comisaría 7°. Los arrestos se produjeron luego de las denuncias que vinculaban a los acusados con dos incidentes delictivos distintos, ambos ocurridos bajo la jurisdicción de la dependencia policial.

El primer hecho delictivo reportado es el ingreso al establecimiento educativo ENI 27 Julio Cortázar. Allí, los detenidos son acusados de haber sustraído objetos del interior de la institución.

Posteriormente, los mismos sujetos habrían sido responsables de un segundo hecho: el hurto de verduras. Este delito ocurrió en una finca de propiedad del Señor Rubio, donde sustrajeron la mercadería. Por estos hechos, los acusados enfrentan cargos por dos delitos específicos: Robo Simple en Grado de Tentativa y Hurto Agravado en Grado de Tentativa.

