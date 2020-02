Rodríguez avaló el aumento jubilatorio y dijo que analizarán la exclusión de doble indemnización

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, titular además de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aseguró hoy que el aumento jubilatorio otorgado por el Gobierno "es lógico" porque "trata de privilegiar a los sectores que menos ganan", y anticipó que su gremio "analizará" la decisión de excluir de la doble indemnización a los empleados estatales.



De esta manera, Rodríguez respaldó la medida dispuesta por el Ejecutivo en relación a los haberes jubilatorios en un "momento difícil" del país, por entender que "se está tratando de privilegiar en esta etapa a la gente más golpeada, con más problemas económicos, falta de empleo y situaciones difíciles".



Con todo, el secretario adjunto de la CGT aclaró que, después de un tiempo, "esto tiene que ir ordenándose y respetar las escalas" porque tanto los jubilados, como los trabajadores activos necesitan que "haya una recuperación del poder adquisitivo a través de sus ingresos y esto se tiene que ordenar, respetando las escalas".



En declaraciones formuladas a El Destape Radio, el titular de UPCN calificó como "positivos" los primeros dos meses de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada y aseveró que el gremio analizará el decreto 156/2020 del Poder Ejecutivo, que excluye la doble indemnización a los empleados estatales despedidos.



A través de ese decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno aclaró que la doble indemnización por despido no se aplicará a los trabajadores del sector público, luego de que jerárquicos de la administración anterior reclamaran ese beneficio.



"Analizaremos lo de la eliminación de la doble indemnización para estatales", dijo Rodríguez, quien advirtió que "hay que saber que nosotros tenemos un régimen particular en el que el trabajador de planta permanente no puede ser excluido del Estado salvo un sumario muy bien probado".



Además, al referirse a los trabajadores que son de planta transitoria, el sindicalista aseguró que están "bregando para que, previo concurso, pasen a esa planta permanente".



Al ser consultado sobre la posibilidad de dejar de lado la "cláusula gatillo", en las negociaciones paritarias, el gremialista adhirió a la postura que al respecto hizo pública la CGT.



"La posición sindical, que manifestó públicamente la CGT, es que las paritarias son libres y tienen que darse de acuerdo a la realidad de cada actividad. Tanto el sector empresarial con el sindical son conscientes de la realidad que estamos viviendo", explicó Rodríguez.



Sin embargo, aclaró que "nadie va a tensar una cuerda para que se rompa", y remarcó que "todos buscamos recuperar principalmente el empleo, que esa actividad crezca y preservar por supuesto el poder adquisitivo".



"El poder adquisitivo no sólo se maneja por el porcentaje salarial que uno puede discutir en una paritaria sino también con el congelamiento de tarifas, por lo menos por un lapso que permita recuperar el salario, por ejemplo. Algo que hoy vemos como positivo", remarcó el dirigente sindical.



En ese contexto, el líder de UPCN aclaró que "la cláusula gatillo fue una salida de emergencia utilizada cuando perdíamos constantemente poder adquisitivo contra la inflación".



"Si esto no sucede, y la inflación indudablemente baja y hay otras variables que pueden ser contempladas con respecto a la recuperación del salario; veremos cómo se maneja", cerró el dirigente.