Ruta Sanmartiniana: la Asociación, dolida por no estar en la comisión ante la Unesco

Mauricio Macri, mediante un acto en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, puso en funciones a la Comisión que presentará ante la Unesco el proyecto para declarar Patrimonio de la Humanidad a las Rutas Sanmartinianas. La misma estará integrada por 15 especialistas de la historia, la cultura, las fuerzas armadas y la ciencia, que deberá presentar ante el organismo con sede en París los documentos y certificaciones antes del 1 de febrero de 2020. Pero lo curioso es que en este espacio no hay lugar ni fueron llamados las asociaciones sanmartinianas de San Juan ni de Mendoza, provincias claves y específicas de la ruta.

Esto ocasionó una molestia dentro del seno de estos fervientes defensores de la gesta patriótica y del general yapeyuense, al punto que llegaron a expresar que están dolidos por no haber sido convocados para tal defensa y paso histórico en pos de las Rutas Sanmartinianas.

El presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Miguel Angel Licciardi, explicó que no sabía nada de la presentación hasta que charló con el jefe del Regimiento de Granaderos a quien fue a visitar antes del anuncio y le contó lo que realizaría allí Macri, “fue algo que se manejó a nivel Presidencia de la Nación y del propio Rodolfo Terragno que es el embajador argentino ante la Unesco”, aclaró Licciardi.

“Le llamé por teléfono al presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi y me mandó la lista de los organismos que integran la comisión. Me llamó mucho la atención que no se haya dado intervención a nivel provincial, consideramos que San Juan junto a Mendoza son las dos provincias que por estar involucradas deberían haber tenido intervención, ya sea a nivel Gobierno o asociaciones culturales sanmartinianas”, mencionó Licciardi.

La molestia del académico pasa por la no inclusión de la asociación local y no por su participación personal ya que él es miembro del Instituto Nacional Sanmartiniano, académico de número y miembro del Consejo Superior, por lo que puede tener lugar desde esos organismos, pero no es el fin de su planteo.

“Estamos en contacto permanente las asociaciones de Mendoza y de San Juan. Y nos hemos sentido un poco dolidos, otro sorprendidos, nos ha llamado muchísimo la atención. Me extraña mucho esto porque Terragno es una persona muy correcta, tengo bastante relación con él por el Instituto Nacional y me llama la atención porque me podría haber mandado un mail avisándonos la situación. Pienso que no debió excluir la integración de personas como la presidenta de la Asosociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza”, dijo Licciardi.

Las Rutas Sanmartinianas son los seis pasos ubicados en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja a través de los cuales San Martín cruzó en 1817 hacia Chile con el Ejército de los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en su campaña libertadora.

Integran esa ruta Guana (San Juan, 3414 metros), Los Patos (San Juan, 4200 metros), Uspallata (Mendoza, 3400 metros), Portillo (Mendoza, 4035 metros), Planchón (Mendoza, 3977 metros) y Comecaballos (La Rioja, 4100 metros de altitud).

Más allá de que está armada la comisión, el camino es largo y si existe una decisión de que las asociaciones sanmartinianas de ambas provincias puedan formar parte, se pueden acoplar sin problemas. Este intento lo harán en los próximos días a través de una comunicación escrita electrónica.