En un comunicado recientemente enviado a los profesionales de la educación, se informó sobre la nueva resolución rectificatoria emitida por el Ministerio de Educación de San Juan. Ya no se redondearán los resultados y se definieron los periodos de recuperación que serán en diciembre y febrero.

La Resolución N7102-ME-2023 tiene como objetivo proporcionar pautas claras sobre la evaluación y acreditación de los estudiantes en el ámbito educativo.

En relación con la evaluación, se establece que las calificaciones de las instancias parciales de cada cuatrimestre, como evaluaciones escritas u orales, trabajos prácticos, exposiciones y actitudinales, deben ser números enteros. Esto implica que las calificaciones no se redondearán en caso de presentar decimales. Por ejemplo, si un estudiante obtiene un promedio final de 5,70, dicha calificación se mantendrá sin redondeo.

En cuanto a la acreditación de los estudiantes, se han definido los siguientes requisitos:

El promedio entre ambos cuatrimestres debe ser igual o superior a 6 para ser considerado aprobado.

La calificación obtenida en el segundo cuatrimestre debe ser igual o superior a 6.

Es importante tener en cuenta que estos dos requisitos deben cumplirse para que el estudiante apruebe la materia completa. En caso de no cumplir con dichos requisitos, la valoración final se designará como "EPA" (En Proceso de Acreditación). Además, si un estudiante estuvo ausente durante un cuatrimestre, también se colocará "EPA" en la valoración final.

En los casos en los que se haya asignado la categoría "EPA", el estudiante tendrá la oportunidad de acreditar únicamente los conocimientos que no haya logrado durante el período de fortalecimiento que se llevará a cabo en diciembre y febrero. Es decir, sólo deberá rendir lo que no acreditó, no toda la materia.

Estas nuevas disposiciones buscan brindar una mayor transparencia en el proceso de evaluación y acreditación de los estudiantes, estableciendo criterios claros y precisos. Asimismo, se fomenta la responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje, alentándolo a fortalecer sus conocimientos en las áreas en las que no haya alcanzado los objetivos propuestos.