Sigue la tensión: Dricus Du Plessis y su mensaje para Israel Adesanya

El campeón de Peso Mediano de UFC, Israel Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC), se medirá con Dricus Du Plessis a continuación. Semanas atrás, el rey de la división no estaba satisfecho con los comentarios de su colega sobre querer ser el primer campeón africano real. Por ese motivo, la situación se ha puesto tensa entre ambos, más con el cara a cara que tuvieron en el UFC 290 y los insultos de "Stylebender".

"Ir con insultos raciales que no pertenecen a los deportes. No pertenece al mundo, en mi opinión. No quiero que sea parte de nada de lo que estoy haciendo. Este deporte es tan asombroso, y le ha dado tantas cosas a tantas personas", fue lo que comenzó diciendo Du Plessis en el canal de YouTube de Cameron Saaiman. Sin dudas, descartó completamente acompañar la actitud de Adesanya.

Por otro lado, Dricus también aseveró: "Y traer raza, color, con insultos raciales, todo eso, inmediatamente me hizo pensar, 'No quiero ser parte de esto'. Y es por eso que simplemente me alejé. No voy a involucrarme en eso porque ese no es el ejemplo que quiero dar a la gente. Ese no es mi mensaje para nadie en el mundo. Definitivamente tendré que irme de vacaciones".

"He estado activo… Necesitas celebrar estos momentos. Eso fue algo que pensé cuando volví a aterrizar en mi tierra natal, todos comenzaron a hablar, 'OK, ¿qué sigue? ¿Adesanya? Y yo estoy como, 'Vaya, acabo de vencer a Robert Whittaker'. Uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y uno de mis héroes. No voy a hablar ni siquiera sobre la otra pelea en este momento. Quiero, solo por esta semana, darme solo para celebrar esto", cerró el sudafricano.

Dichos anteriores de Dricus Du Plessis

En la conferencia de prensa posterior al UFC 290, Dricus Du Plessis había dicho sobre Israel Adesanya: "Estoy preparado para todo, cualquier cosa que él diga. Ha estado actuando como un payaso allí. Así no es como se comporta un campeón. Así no es como se comporta un hombre. Se está comportando como un niño. Compórtate como un campeón. ¿Hay gente que te admira y te estás comportando así?".