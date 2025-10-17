Cultura y Espectáculos > Insólito
"Sos horrible": la desopilante anécdota de Mario Pergolini con Lionel Messi
POR REDACCIÓN
Durante el programa Otro día perdido (El Trece), la panelista Laila Roth le preguntó a Mario Pergolini si alguna vez había conocido en persona al capitán de la Selección Argentina. El conductor reveló que sí y procedió a relatar el encuentro.
El evento ocurrió cuando "La Selección se despedía en River" y Pergolini conducía el evento. El conductor puso una sola condición para participar: "poder ir con mi hijo Matías, que es fanático del fútbol, y que él pudiera estar en el vestuario con los jugadores”.
Pergolini describió entonces la escena que se convirtió en una anécdota memorable. Contó que, tras salir, Messi lo ve a su hijo y se pone a jugar con él. Ambos iban y venían, pasándose la pelota.
El momento culminante llegó cuando el campeón le pasó la pelota a él. Pergolini reveló: "hasta que en una de esas me la pasa a mí. Yo la toco y rompo la única ventana que había en todo el lugar”.
Mientras el estudio "estallaba en carcajadas", Pergolini agregó el detalle más sorprendente. Contó que Messi, tras el blooper, se acercó y le dijo: "y esto te juro que es real, no creo que se lo haya dicho a nadie más en el mundo: ‘Sos horrible’".
Soy Rada, también presente en el estudio, bromeó sobre la mala fortuna de su compañero: “No puedo entender cómo todas las anécdotas con Mario siempre terminan mal”.
Sin perder el humor, Pergolini cerró la historia con la contundente certificación: “Jugué con Messi y me dijo ‘sos horrible’. Lo tengo certificado”.