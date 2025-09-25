Terror en Caracas: un terremoto de 6.0 sacudió la ciudad de Venezuela

Una serie de terremotos, con un sismo principal de magnitud 6.0, han sacudido el oeste de Venezuela en las últimas horas, generando alarma en la población. Aunque el movimiento telúrico se sintió con fuerza en la capital, Caracas, no se han reportado hasta el momento víctimas ni daños materiales de consideración.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) detalló que el epicentro del sismo más fuerte se localizó a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el estado Zulia, con una profundidad de 16,4 kilómetros. El evento principal estuvo precedido y seguido por varias réplicas, con magnitudes que oscilaron entre 4.0 y 5.3 en la escala de Richter.

El impacto del movimiento se sintió en varios estados, con reportes de residentes en Aragua, Carabobo, Táchira, Zulia y Lara, además de Caracas, que informaron haber sentido los temblores.

Discrepancia en la medición

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también registró la actividad sísmica en la región, aunque con una ligera diferencia en los datos. Según su sitio web, el terremoto principal tuvo una magnitud de 6.3, seguido por otro de 5.8, todos con epicentro cerca de Bachaquero, en el estado de Zulia.

La actividad sísmica en la zona, aunque no ha provocado una catástrofe, ha puesto en alerta a las autoridades y ha recordado la constante vulnerabilidad del país a este tipo de eventos naturales. Las autoridades continúan monitoreando la situación y han pedido a la población mantener la calma.