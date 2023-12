"The Rock" protagonizará una histórica película de MMA

La leyenda de la WWE y exitoso actor, Dwayne "The Rock" Johnson, ha dado un paso significativo en su carrera al firmar oficialmente para interpretar al renombrado luchador de MMA, Mark Kerr, en la próxima película biográfica titulada "La Máquina Aplastante". Este proyecto, que ha estado en desarrollo durante varios años, será producido por el querido estudio independiente A24, con Benny Safdie, conocido por su película premiada Uncut Gems, dirigiendo y escribiendo el guión.

La historia se centrará en la vida de Mark Kerr, una figura icónica en el mundo de las Artes Marciales Mixtas que fue dos veces campeón del torneo de UFC y una presencia destacada en PRIDE Fighting Championships. Además, la película explorará sus desafíos personales, incluida la lucha contra la adicción a analgésicos y otras sustancias durante su carrera de lucha. De esa forma, Dwayne Johnson se llevará todas las miradas.

"Dwayne y Benny tienen talentos singulares, y su visión compartida de la inspiradora historia de Mark es electrizante", comentó Noah Sacco de A24 en un comunicado. "Nos sentimos profundamente honrados de contar con su confianza como colaboradores para hacer realidad este proyecto increíblemente especial", agregó, dejando en claro lo que les produce llevar a cabo esta película.

Se viene una gran película

Esta no es la primera incursión de Dwayne Johnson en proyectos de MMA, ya que ha sido un defensor apasionado del deporte a lo largo de los años. La película "La Máquina Aplastante" marca un emocionante capítulo en la carrera del actor y un paso significativo en su dedicación a la industria del entretenimiento. Sin dudas, cumplirá un gran objetivo con este nuevo papel.

Benny Safdie, conocido por su trabajo junto a su hermano Josh en diversos proyectos, dirigirá su primer proyecto en solitario. A24, conocido por sus producciones galardonadas como "Everything, Everywhere All at Once" y "Moonlight", financiará y respaldará la película, consolidando su posición como un estudio comprometido con narrativas únicas y emocionantes.