Tras casi una semana de internación, falleció este lunes Gabriel Vega, el motociclista de 41 años que protagonizó un siniestro vial en Rawson y que el martes pasado había atropellado a un peatón de 70 años, identificado como Víctor Olivares. El hecho ocurrió sobre calle Vidart, frente a un supermercado de la zona.

Según fuentes de la investigación, Vega circulaba en una motocicleta KTM Duke 200 cc cuando impactó a Olivares, quien cruzaba la calle a pie. Pese a intentar frenar, el motociclista no logró detenerse y embistió al peatón, que cayó al pavimento y sufrió graves lesiones en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció horas después.

Tras el choque, Vega continuó unos metros y terminó colisionando contra una camioneta estacionada, lo que le provocó múltiples lesiones de gravedad. El conductor también fue trasladado al Hospital Rawson, donde permaneció internado en estado crítico hasta su fallecimiento este lunes. La familia decidió donar sus órganos, informaron las mismas fuentes.

La UFI Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación para determinar la mecánica completa del siniestro, que terminó con la muerte de ambas personas involucradas.