Tres delincuentes fueron detenidos por cometer un robo doblemente agravado en una heladería ubicada en la intersección de las calles Mendoza y Oro, en Chimbas.

Según precisaron fuentes policiales, los delincuentes fueron vistos trasladándose hacia la calle Saavedra, donde luego intentaron ocultar los objetos sustraídos en un lugar abandonado.

Publicidad

El móvil departamental de Comisaría 17º acudió al lugar para investigar el hecho y, con la colaboración de personal de la Unidad Operativa Chimbas Sur, logró la aprehensión de los tres sospechosos. Durante el procedimiento, se secuestraron todos los efectos robados entre los que se encontraban un televisor, una balanza digital y una garrafa, asegurando así su restitución a los propietarios del comercio.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para completar la investigación y poner a los responsables a disposición de la justicia.