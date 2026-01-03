Trump dijo que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta una transición

La crisis política en Venezuela sumó este sábado un nuevo capítulo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país asumirá el control de Venezuela hasta que estén dadas las condiciones para una transición política segura, luego de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa desde la residencia de Mar-a-Lago. “Vamos a estar a cargo de Venezuela hasta que esté a salvo para una transición”, sostuvo Trump al explicar los próximos pasos de la intervención iniciada en las últimas horas.

Según el presidente estadounidense, la detención de Maduro marcó el cierre de una primera etapa del operativo y abrió una fase enfocada en garantizar el orden interno y evitar un vacío de poder. En ese marco, señaló que Estados Unidos ejercerá un rol directo y temporal en la conducción del país caribeño, aunque evitó precisar plazos o mecanismos institucionales.

El operativo y la transición

Trump calificó la operación como “brillante” y aseguró que fue seguida minuto a minuto desde una sala de mando. También remarcó que no hubo bajas estadounidenses durante el despliegue militar y que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados fuera de Venezuela bajo custodia norteamericana.

El mandatario explicó que esta nueva etapa busca crear condiciones mínimas de estabilidad para encarar un proceso de transición, sin dar detalles sobre quiénes podrían asumir el gobierno venezolano ni qué rol tendrían los sectores opositores o los organismos internacionales.

Una madrugada de tensión en Caracas

Las declaraciones se produjeron luego de una madrugada marcada por fuertes explosiones, apagones y un intenso movimiento militar en Caracas. Vecinos de distintos puntos de la capital reportaron detonaciones, helicópteros sobrevolando la ciudad y cortes de energía eléctrica que se extendieron durante varias horas.

Durante esas horas circularon imágenes y videos que mostraron columnas de humo y escenas de confusión en distintos barrios, mientras se desplegaban fuerzas militares en puntos estratégicos de la ciudad.

Trump insistió en que la presencia estadounidense será transitoria y estará enfocada en asegurar una salida política ordenada. Sin embargo, no precisó cómo se implementará esa conducción ni qué instituciones quedarán a cargo de la administración cotidiana del país.

Desde sectores vinculados al chavismo denunciaron una agresión directa a la soberanía venezolana y reclamaron información oficial sobre la situación del exmandatario. En paralelo, distintos gobiernos y organismos internacionales comenzaron a seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos por su impacto regional.

La definición de Trump de que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta una transición segura marca un punto de inflexión en la crisis del país caribeño y abre un escenario inédito en América Latina, con consecuencias políticas, diplomáticas y sociales que

todavía están en pleno desarrollo.