Ulises Jaitt abandonó la TV tras ser comparado con Hitler

Mujeres Argentinas fue testigo de un tenso momento que culminó con el abandono en vivo de Ulises Jaitt. El hermano de Natacha Jaitt se encontraba debatiendo sobre su escandalosa pelea con su sobrino, Valentino Yospe, quien lo había denunciado por presuntos malos tratos.

La tensión comenzó cuando Ulises Jaitt aseguró que no hay posibilidad de reconciliarse con su sobrino, a quien definió duramente como "Judas, porque es un traidor".

La panelista Amalia Díaz Guiñazú cuestionó la postura de Jaitt, quien se jactaba de haber impulsado que Valentino estudiara y se encargara de su salud. Amalia enfatizó: "Yo entiendo que vos estuviste atrás, pero si vos considerás que sos el responsable de todos los logros del niño...". La periodista agregó: "No te estoy juzgando, no estoy diciendo nada. El hecho de que haya pasado de año no significa nada”.

Ante la insistencia de Jaitt sobre los logros de su sobrino, la periodista lanzó un comentario que desencadenó la furia en el estudio: “Hitler pasaba de año y los padres lo trataban pésimo”.

Ulises Jaitt reaccionó inmediatamente y, visiblemente ofuscado, preguntó: “¡¿Con quién me compara?! ¡¿Qué acaba de decir?!”.

Amalia Díaz Guiñazú intentó calmar la situación: “Sí. Estoy diciendo que hay personajes... Yo no te estoy comparando, ni siquiera voy a confrontar con vos”. Sin embargo, Jaitt no aceptó la excusa y elevó el tono, haciendo hincapié en sus raíces: "No. Esto es una falta de respeto. Mira que yo soy de la colectividad judía. ¿A quién acabas de nombrar?".

En ese momento, el conductor Federico Seeber intentó intervenir para "poner paños fríos" a la situación. No obstante, Ulises Jaitt ya había tomado su decisión. Indignado, el mediático se levantó, se sacó el micrófono y se retiró del estudio.

Su despedida fue un grito de protesta: “Le faltaste el respeto a la comunidad judía y no te lo voy a permitir”. El escándalo en vivo, que motivó el retiro de Jaitt, opacó por completo el debate original sobre su conflicto con Valentino.