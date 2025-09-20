En la noche del viernes, personal de la División Comando Urbano detuvo a un menor de 15 años tras cometer un robo agravado en una vivienda ubicada en la calle Laprida, en San Juan.

Según informaron las autoridades, el adolescente, de apellido Ruz, ingresó al domicilio violentando la puerta de ingreso y amenazando a la propietaria de 76 años con un cuchillo tipo navaja.

La víctima radicó la denuncia inmediatamente, lo que permitió que la policía localizara y aprehendiera al joven en la calle Salta, en posesión de una computadora y un teléfono celular que habían sido sustraídos de la vivienda. Durante el procedimiento, se secuestró también el arma blanca que portaba el menor.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que determinará los pasos legales a seguir conforme a la ley de menores.