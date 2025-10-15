La Justicia de Entre Ríos confirmó que el cuerpo encontrado en la zona de Yeruá, cerca de Concordia, corresponde a Martín Sebastián Palacio, el remisero que trasladó a Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio ocurrido en Córdoba. La identificación fue compleja debido a que el cadáver fue hallado decapitado y sin brazos, pero se logró gracias a los tatuajes en el torso.

Las investigaciones reconstruyeron los últimos movimientos de Laurta, quien fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar hacia Uruguay acompañado de su hijo de 5 años. En el lugar también se encontró el Toyota Corolla de Palacio completamente incendiado. Testigos relataron que Laurta descendió del vehículo, lo roció con nafta y le prendió fuego.

Un video captó el momento en que Laurta llegó con un bolso al auto de Palacio y se saludaron con un beso, lo que sugiere que ambos se conocían previamente. Actualmente, la Justicia busca esclarecer la naturaleza de su vínculo y determinar si Palacio fue víctima por casualidad o si tenía algún tipo de relación con Laurta.

El caso sigue abierto con nuevas pruebas y declaraciones que podrían aportar luz sobre el contexto del doble femicidio y el rol que desempeñó el remisero en los hechos.