Confirman que el cuerpo encontrado en Entre Ríos es del remisero
POR REDACCIÓN
La Justicia de Entre Ríos confirmó que el cuerpo encontrado en la zona de Yeruá, cerca de Concordia, corresponde a Martín Sebastián Palacio, el remisero que trasladó a Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio ocurrido en Córdoba. La identificación fue compleja debido a que el cadáver fue hallado decapitado y sin brazos, pero se logró gracias a los tatuajes en el torso.
Las investigaciones reconstruyeron los últimos movimientos de Laurta, quien fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar hacia Uruguay acompañado de su hijo de 5 años. En el lugar también se encontró el Toyota Corolla de Palacio completamente incendiado. Testigos relataron que Laurta descendió del vehículo, lo roció con nafta y le prendió fuego.
Un video captó el momento en que Laurta llegó con un bolso al auto de Palacio y se saludaron con un beso, lo que sugiere que ambos se conocían previamente. Actualmente, la Justicia busca esclarecer la naturaleza de su vínculo y determinar si Palacio fue víctima por casualidad o si tenía algún tipo de relación con Laurta.
El caso sigue abierto con nuevas pruebas y declaraciones que podrían aportar luz sobre el contexto del doble femicidio y el rol que desempeñó el remisero en los hechos.