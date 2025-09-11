Mundo > Nueva York
Un matrimonio de 77 y 78 años fueron asesinados y su casa incendiada
POR REDACCIÓN
Un brutal crimen sacudió a Nueva York cuando Maureen Olton, de 78 años, y Frank Thomas Olton, de 77, fueron encontrados muertos dentro de su vivienda incendiada en el barrio de Queens. Los bomberos acudieron al lugar el lunes por la tarde y, al ingresar, hallaron a la pareja apuñalada; el esposo estaba atado a un poste en el sótano y la esposa presentaba quemaduras graves en el primer piso, según detalló la comisaria Jessica Tisch.
La policía identificó como principal sospechoso a Jamel McGriff, de 42 años, quien fue captado por cámaras de seguridad caminando frente a la casa de los Olton y posteriormente intentando vender dos celulares de las víctimas en una casa de empeños. McGriff tiene antecedentes por delitos sexuales y robos a mano armada, había salido de prisión en 2023 y era buscado por otros delitos similares.
La investigación reveló que McGriff tocó varias puertas del barrio pidiendo entrar para cargar su celular y fue registrado por cámaras golpeando la puerta de los Olton cerca de las 10:15 de la mañana. La pareja lo dejó ingresar y, horas más tarde, alrededor de las 15:00, se lo vio salir de la casa con una bolsa.
Vecinos alertaron a las autoridades al notar humo saliendo del hogar y contactaron al hijo del matrimonio, paramédico del Departamento de Bomberos de Nueva York, quien llegó primero y encontró los cuerpos de sus padres. El caso generó gran conmoción en el barrio de Bellerose, donde la pareja era muy querida por la comunidad.
La policía continúa buscando a McGriff y solicitó a la ciudadanía colaborar con cualquier información que ayude a su captura.
