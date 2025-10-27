Virginia Gallardo debutó como candidata y logró obtener un lugar en el Congreso como diputada nacional por Corrientes. En la jornada electoral realizada el domingo 26 de octubre de 2025, la lista que encabezó por La Libertad Avanza obtuvo el 32,67% de los votos. Aunque la lista quedó en segundo lugar en la provincia, este porcentaje fue suficiente para que Gallardo asegurara su plaza legislativa.

La flamante diputada electa expresó su satisfacción por el panorama general, señalando que "Los resultados son todos muy buenos a nivel país, que es lo que nos importa".

Consultada sobre el apoyo del pueblo correntino, Gallardo manifestó que la gente está "sumando un granito de arena, gente que entiende que este es el camino". Aprovechó para motivar a la ciudadanía, haciendo un fuerte llamado a la participación cívica: "Hay que apostar, hay que sumarse, involucrarse y avanzar porque tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina".

La incursión de Virginia Gallardo en la política no estuvo exenta de controversia. Fue "muy criticada" tanto por sus colegas en los medios como en las redes sociales. El principal argumento de ataque se centró en su carrera artística, sugiriendo que supuestamente no estaría capacitada para ocupar un puesto en el Congreso.

Sin embargo, el resultado electoral demostró el respaldo popular. Pese a los cuestionamientos, "el pueblo de Corrientes votó y le dio la oportunidad". Gallardo se suma así a otras figuras del espectáculo que han ocupado puestos políticos.

A lo largo de la jornada electoral, la ahora diputada compartió mensajes en sus redes sociales, incluyendo una imagen abrazando al presidente, Javier Milei. En otra publicación, en la que se la veía votando, dejó un mensaje sobre el significado de la elección: "Votar es un acto de libertad. Cada vez que elegimos, reafirmamos el derecho más valioso que tenemos: decidir nuestro propio destino".