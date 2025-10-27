Tini Stoessel respondió a las críticas que recibió de parte de periodistas tras su reacción emocional ante los cambios en las fechas de su gira Futttura. La artista, que pudo iniciar su nueva gira el sábado 25 de octubre después de que el agua cediera en Tecnópolis, abordó los comentarios que surgieron luego de la reprogramación de su primer show.

El conflicto se originó cuando, debido a intensas lluvias, Tini tuvo que reprogramar el show pautado para el viernes 24 de octubre, pasándolo para el lunes 27. Ella anunció la suspensión en sus redes, subiendo un video llorando, dejando ver su tristeza.

Este hecho generó comentarios de figuras mediáticas. Ángel De Brito, por ejemplo, dijo "Alguien que la rescate" y agregó: "Algo le está pasando fuera de la lluvia y del show". Por su parte, Mario Pergolini expresó: "Tranquila, se suspendió por lluvia, no por un tsunami". Pergolini también agregó sarcásticamente que "se ve que en los recitales de Tini todos son sensibles. Llora la que canta, llora el público...".

Ante estos dichos, Tini fue "clara, directa y diciendo lo suyo". La cantante reconoció que se puso "muy triste cuando se tuvo que posponer la primera fecha".

En un mensaje a sus fanáticos, Tini confesó un cambio en su comportamiento: "Yo hace un año o dos años atrás jamás hubiese subido un video llorando porque sabía perfectamente lo que iban a decir sobre ese video".

Sin embargo, defendió su derecho a expresar sus sentimientos y criticó la reacción mediática: "Cuando suceden estas cosas, me parece triste tener que criticar las emociones, al llorar o ponerse triste. En algún punto es una boludez, porque a mí no me afectó lo que dijeron, pero entiendo que a ustedes en algún otro ámbito les pase o les pasa".

Tini usó su experiencia como ejemplo para aconsejar a sus seguidores a ser auténticos y no condicionarse. Les pidió que se dejen ser y que sean, ya que de lo contrario, uno se condiciona "a lo que quieren los demás, constantemente".

La artista finalizó su mensaje agradeciendo el esfuerzo de sus seguidores que "pagaron la entrada, vinieron desde lejos, están acá", y recordó la causa del problema: "literalmente, ayer llovió en Buenos Aires". El show que se había demorado por inconvenientes meteorológicos finalmente pudo iniciar su nueva gira.