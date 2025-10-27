Publicidad
Policiales > Actuación de bomberos

Impactantes imágenes: Así avanzó el incendio que alcanzó a "Chinga tu madre"

Daños en un comercio y afectación a los jardines de la Casa de Gobierno fueron los resultados del siniestro. Un operativo conjunto de bomberos logró controlar las llamas, pero continúan los trabajos para evitar reigniciones. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El fuego arrasó con la cocina del local. FOTO: Gentileza

Impactantes imágenes dan cuenta del gran incendio que, en la madrugada de este lunes 27 de octubre, arrasó con un terreno en la Avenida Libertador y se extendió hasta afectar el local de Chinga Tu Madre y los jardines de la Casa de Gobierno de San Juan. El siniestro, que movilizó a un amplio operativo de bomberos, fue controlado pero las tareas continúan para evitar que se reactive, mientras la zona permanece cortada al tránsito.

El incendio se originó en la madrugada. FOTO: Gentileza

Bombero voluntarios se sumaron. FOTO: Gentileza

Se trabaja para evitar re ignición. FOTO: Gentileza

Camiones sisterna municipales apoyaron el accionar. FOTO: Gentileza

El incendio se originó en un baldío. FOTO: Gentileza

