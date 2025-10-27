Impactantes imágenes: Así avanzó el incendio que alcanzó a "Chinga tu madre"

Impactantes imágenes dan cuenta del gran incendio que, en la madrugada de este lunes 27 de octubre, arrasó con un terreno en la Avenida Libertador y se extendió hasta afectar el local de Chinga Tu Madre y los jardines de la Casa de Gobierno de San Juan. El siniestro, que movilizó a un amplio operativo de bomberos, fue controlado pero las tareas continúan para evitar que se reactive, mientras la zona permanece cortada al tránsito.

El incendio se originó en la madrugada. FOTO: Gentileza

Bombero voluntarios se sumaron. FOTO: Gentileza

Se trabaja para evitar re ignición. FOTO: Gentileza

Camiones sisterna municipales apoyaron el accionar. FOTO: Gentileza

El incendio se originó en un baldío. FOTO: Gentileza