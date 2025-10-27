Clases normales en las escuelas y suspendidas en la UNSJ y preuniversitarios

En la mañana de este lunes 27 de octubre de 2025, las instituciones educativas de San Juan adoptaron medidas dispares respecto al desarrollo de clases, en el marco de un alerta meteorológico por vientos del sector sur. Mientras el Ministerio de Educación de la provincia determinó la normalidad para el turno mañana en la mayoría de las escuelas, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) decretó la suspensión de todas sus actividades.

Según informó el Ministerio de Educación, el dictado de clases se desarrolla con normalidad en el Turno Mañana en los establecimientos educativos que no fueron utilizados como centros de votación durante la jornada electoral del domingo. En aquellos edificios donde sí se votó, las clases de la mañana permanecen suspendidas para permitir las tareas de limpieza y reacondicionamiento de las instalaciones.

En contraste con esta postura, la UNSJ comunicó la suspensión de clases para el turno mañana en sus tres colegios preuniversitarios: el Colegio Central Universitario "Mariano Moreno", la Escuela Industrial "Domingo F. Sarmiento" y la Escuela de Comercio "Libertador Gral. San Martín". Asimismo, todas las facultades y la escuela universitaria de esta casa de estudios suspendieron las actividades académicas desde las 7 hasta las 14 horas.

La medida en la UNSJ comprende la suspensión de toda actividad administrativa y pedagógica presencial, migrando las actividades académicas al plan de continuidad pedagógica. También se suspendieron las actividades administrativas, de deportes, salud universitaria, servicio social, atención al público y oficina de género. Adicionalmente, se informó que no se brindará el servicio de almuerzo en los comedores universitarios, anunciándose a partir de las 13:30 horas si esta medida se extiende o no.

Por su parte, la Universidad Católica de Cuyo no emitió ningún comunicado oficial, por lo que se entiende que sus actividades se desarrollan con normalidad.

El contexto de estas decisiones es el alerta de grado Amarillo emitido por la Dirección de Protección Civil para varios departamentos del Gran San Juan. El pronóstico indica la ocurrencia de vientos del sector sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual durante la mañana y la tarde de este lunes.