Jimena Barón, reconocida por su talento artístico y su autenticidad, volvió a mostrar su lado más divertido y familiar al compartir un video con su pareja, Matías Palleiro. La escena capturada en un supermercado de Miami mostró a Palleiro paseando al bebé en cochecito mientras improvisaba unos pasos de baile.

El video se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de las redes de la cantante, reflejando la complicidad y el buen humor de la pareja. La publicación, que mezcló humor y ternura, logró una atmósfera alegre y contagiosa que lo volvió viral.

Publicidad

A pesar de las risas, los bailes y los gestos espontáneos que destacaron la naturalidad de la actriz y cantante, lo que más llamó la atención de los seguidores fue un comentario particular que apareció en el posteo y no deja de sumar likes.

Una fan, implorando por atraer un hombre con las características de Matías Palleiro a su propia vida, preguntó: “¿Qué oración rezaste, Jime?”.

Publicidad

Este comentario hacía referencia a un mensaje previo de la seguidora, quien relató que Jimena había comenzado su mensaje con la frase “Querido Dios…”. La fan entendió que Barón manifestaba su gratitud y alegría por disfrutar del amor y de la construcción de una familia, especialmente después de haber atravesado "tantas experiencias de desamor".