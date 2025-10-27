Mauro Icardi metió un gol clave en el triunfo del Galatasaray por 3 a 1 contra el Göztepe, en el marco de la Liga turca de fútbol. El delantero está a punto de romper un récord histórico para el club turco.

Como es habitual, La China Suárez acompañó al futbolista desde la tribuna del estadio. La actriz mostró en sus redes sociales cómo vivió el partido "súper cómoda" y agasajada con un postre de chocolate con frutillas. Al celebrar la anotación de Icardi, la China escribió: "Déjame ser tu amor".

Publicidad

Si bien el festejo fue efusivo, un detalle en los posteos de la actriz llamó poderosamente la atención. En esta ocasión, y a diferencia de otras veces, la actriz no compartió imágenes de sus hijos. Previamente, los niños de la China Suárez solían estar presentes en el estadio vistiendo la camiseta del Galatasaray.

Esta decisión de no publicar fotos podría ser una estrategia de la pareja después de que se conociera un informe del Ministerio Público Tutelar. En dicho informe, la licenciada Mattera remarcó que las hijas de Mauro Icardi manifestaron su malestar por ver fotos de su padre con los hijos de la China Suárez en sus redes sociales. No obstante, el informe también destacó que antes de que el futbolista viajara a Turquía, el sentimiento de las chicas por la actriz y sus hijos era diferente.