Un incendio en un baldío afectó el local Chinga tu Madre y Casa de Gobierno

En la madrugada de hoy, a las 04:46 horas, la comisaría 4° recibió un llamado dando cuenta de un incendio en curso. El siniestro se habría iniciado en un terreno ubicado en Avenida Libertador, comprendido entre las calles Paula Albarracín de Sarmiento y Circunvalación. Hasta el momento, se desconoce la causa que originó el fuego.

Según la información proporcionada, el incendio se habría originado aparentemente en un terreno con vegetación, la cual fue consumida por las llamas. El fuego se extendió hacia el local comercial "Chinga Tu Madre", donde se observan algunos daños de consideración en la estructura del inmueble. Posteriormente, las llamas alcanzaron una palmera ubicada en los jardines de la Casa de Gobierno, siendo controlado en dicho sector.

La subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, detalló la magnitud del operativo: "Inmediatamente se ha desplegado el operativo policial con el personal de bomberos. Han colaborado también bomberos de otros departamentos, bomberos voluntarios". Álamo destacó el trabajo en conjunto con otras fuerzas, lo que permitió evitar una mayor propagación en una zona que calificó como "super urbana".

Si bien el fuego fue controlado, las tareas continúan. "Todavía están en ese proceso porque hay gran cantidad de árboles, gran cantidad de troncos que digamos pueden continuar con este proceso de fuego", explicó la subjefa, refiriéndose a los esfuerzos por enfriar la zona y prevenir reigniciones.

Como consecuencia del operativo, la Avenida Libertador se mantiene cortada al tránsito entre Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento. "Solicitamos esa precaución", afirmó Álamo, argumentando la presencia de "mucho humo en el lugar" y la gran cantidad de camiones y personal trabajando, lo que podría provocar siniestros viales.

Respecto al origen del incendio, la subjefa indicó que "eso se va a determinar a posterior una vez que ya termine totalmente de trabajar el personal de bomberos". En el mismo contexto de condiciones climáticas adversas, Álamo confirmó otro incidente en jurisdicción de la Comisaría 23 de Rivadavia, donde un incendio afectó una habitación de una vivienda, también sin dejar heridos.