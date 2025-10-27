Pampita volvió a demostrar que su estilo y glamour son impecables, incluso en los momentos más casuales. La modelo compartió un video en Instagram donde se la ve bajando unas escaleras con un look espectacular.

Su atuendo consistía en un top y short pollera combinados con botas con flecos, lo que le daba un toque moderno y canchero. El top y la pollera corta, combinados con las botas con flecos, reforzaron una vez más su capacidad de llevar prendas audaces sin perder glamour ni sofisticación.

Publicidad

No obstante, en el clip se vivió un pequeño percance que no pasó desapercibido para los más atentos. El momento que generó revuelo fue cuando, por un instante, su top se corrió un poco, dejando en evidencia las famosas pezoneras. Las pezoneras son el secreto de muchas modelos para mantener la elegancia sin mostrar de más.

Aunque el incidente fue mínimo y apenas perceptible, los fans más detallistas no tardaron en comentarlo y compartir capturas del clip.

Publicidad

Pampita, que siempre sabe cómo manejar su imagen con estilo y seguridad, no se inmutó ante el percance. Su actitud relajada y confiada hizo que el incidente pasara desapercibido para la mayoría. Una vez más, Pampita enseñó que incluso un momento inesperado puede convertirse en tendencia si se lleva con actitud.

El video se volvió viral rápidamente, acumulando miles de likes y comentarios. Los seguidores no solo halagaron su look, sino también su actitud frente al imprevisto. Comentarios como “Pampita siempre impecable”, “ni se notó, pero igual divina” y “esas botas son todo” se multiplicaron en cuestión de horas.