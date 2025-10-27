Tini Stoessel, finalmente, pudo comenzar con la serie de shows que organizó en Tecnópolis. El festival Futttura debutó con gran éxito el sábado, después de que las fuertes tormentas que azotaron Buenos Aires durante el último fin de semana obligaran a la artista a postergar la primera presentación. Tini, quien había revelado que la preparación de este festival le llevó un año, contó con el acompañamiento de miles de fanáticos, así como de su familia y amigos.

En este debut, Tini contó con el apoyo especial de Rodrigo De Paul. El futbolista estuvo presente en el VIP, junto al padre de la cantante, Alejandro Stoessel. De Paul fue captado en videos disfrutando y bailando durante el show, y se pudo observar que vestía un buzo de Futttura. El deportista ya había asistido a los shows de Tini en cada oportunidad que pudo durante la primera etapa de su relación.

Publicidad

Aunque era "muy obvio" que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habían vuelto a estar juntos, e incluso había rumores sobre un casamiento "muy pronto", ninguno de los dos había optado por dejar mensajes públicos o subir fotos para confirmarlo.

Este panorama cambió el domingo 26 de octubre de 2025. Después de que la cantante subiera una serie de videos y fotos del exitoso show del sábado, su novio "no pudo evitar" dejarle un comentario. El mensaje de Rodrigo De Paul fue una "declaración de amor", limitada a dos palabras: "Te amo".

Publicidad

La respuesta de Tini Stoessel no se hizo esperar, reafirmando el "blanqueadísimo" regreso de la pareja: "Te amo mi amor, con todo mi corazón", le contestó Tini en su cuenta de Instagram.