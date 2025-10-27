Un siniestro vial se registró en el departamento de Rivadavia durante la madrugada del 27 de octubre de 2025. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:15 horas en la encrucijada de calles Pueyrredon y Mariano Moreno.

El hecho involucró a dos vehículos: Un automóvil Wolkswagen Gol Trend, conducido por Luis Alberto Hormazabal, de 60 años. Una moto marca Motomel 150 cc, conducida por Braian Ramiro Espina, de 24 años.

Según la descripción del informe de la UFI - Delitos Especiales, la colisión se produjo en la mencionada intersección. El conductor del auto, el Sr. Hormazabal, circulaba por calle Mariano Moreno en sentido de sur a norte. Por su parte, el Sr. Espina, conductor de la motocicleta, transitaba por calle Pueyrredon en sentido este - oeste, momento en el que se produjo la colisión en la encrucijada.

Producto del impacto, el motorista, el Sr. Espina, fue inmediatamente trasladado al Hospital Rawson. El traslado tuvo como objetivo realizar controles y estudios médicos, ya que el informe inicial señalaba que, en principio, no se observaban en él heridas o lesiones de gravedad.