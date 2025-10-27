Fernando Burlando vivió un domingo cargado de emociones durante las Elecciones Legislativas 2025. Pese a que el candidato por Propuesta Federal para el Cambio no alcanzó el piso necesario para ingresar al Congreso, el resultado final se convirtió en un motivo de festejo.

Burlando fue elegido por 242.596 personas, lo que se tradujo en un 2,79% de los votos. Este porcentaje no solo lo posicionó como la cuarta fuerza a nivel Provincial, sino que le permitió dejar atrás al diputado nacional Florencio Randazzo, quien cosechó el 2,44% de los votos.

Tras conocer los sorprendentes resultados, Burlando expresó sentirse "sumamente orgulloso del respaldo obtenido" y decidió agradecer públicamente a quienes depositaron su confianza en él.

El abogado compartió un emotivo mensaje en el que manifestaba la intensidad de su gratitud y compromiso: "Hay que inventar otra palabra porque GRACIAS no alcanza. Me explota el alma de emoción y agradecimiento y al mismo tiempo me recuerda, aunque no haga falta, el compromiso de acero que acabamos de suscribir".

Burlando también confirmó que pelearán en el recuento definitivo, demostrando que su lugar dentro de la política "no es una puerta cerrada".

Durante su campaña, el foco principal de Burlando fue la "imperiosa necesidad de cambiar las leyes para lograr una transformación en materia de seguridad", apoyándose en su propia experiencia profesional como garantía. Aunque la reforma deberá esperar, el abogado anunció de inmediato la convocatoria de un nuevo espacio político: "Mañana mismo vamos a convocar a todos los que tengan voluntad de cambiar la historia". Invitó a los interesados a que "vengan con sus proyectos, sus ideas, sus sueños a cumplir", bajo la premisa de que "No estamos para relatar problemas. Estamos para solucionarlos".

El proyecto, según Burlando, se construirá "Sin dobles intenciones, sin negocios en el medio". El candidato cerró su mensaje ratificando su compromiso: "Ya sabés, cualquiera sea el resultado final, a vos ahora te defiende Burlando. EMPEZAMOS LA NUEVA FUERZA".