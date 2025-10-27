"No me quería ir sin verlas crecer": el emotivo posteo de Thiago Medina

Thiago Medina ha pasado por el momento más duro de su vida. Luego de un accidente con su moto que generó un antes y un después, el ex Gran Hermano estuvo internado en muy grave estado en el hospital de Moreno. Gracias al trabajo médico y a "los rezos, ruegos y buenas vibras", logró salir y se encuentra en plena recuperación física.

Ahora, Thiago Medina se enfoca en disfrutar de la vida y de su familia. Este domingo 26 de octubre de 2025, el joven de 22 años decidió subir unas verdaderas postales íntimas junto a las pequeñas Aimé y Laia, celebrando esta nueva oportunidad de seguir adelante.

El mensaje que acompañó las imágenes fue conmovedor y sincero: "Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas, ellas son la razón de vivir y de pasar todo lo que pasé". Thiago explicó que fueron sus hijas la fuente de su fuerza durante la internación. "Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder pasar todo lo que pasé, no me quería ir sin verlas crecer. Son la razón de mi felicidad. Las amo con todo mi corazón", escribió, además de agradecer a todos los que rezaron por él.

En las fotografías, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de sus seguidores: de fondo, se observa claramente el cuadro donde están los cuatro integrantes de la familia: Thiago, las gemelas y Daniela Celis. Estas postales reflejan una familia que se acompaña "en las buenas y en las malas".

El reencuentro de Thiago con sus hijas, ocurrido el 9 de octubre, fue un momento que "todos esperábamos ver". El joven cumplió el sueño, manifestando al salir del hospital: "Quiero ver a mis hijas, eso fue lo que me hizo soñar con este día". Ese momento se vio reflejado en un video conmovedor donde Aimé y Laia abrazaban a su padre al verlo volver a casa.

Agradecido con la oportunidad de salvarse, Thiago ya tiene planes futuros. Al salir del hospital y ante las consultas de los medios, manifestó que quiere estudiar arquitectura. El joven tiene "un futuro enorme por delante junto a las bebas que extrañaron a su padre durante todo este tiempo, sin saber que él le había peleado a la muerte con todas sus fuerzas".