Alumnos de Albardón representaron a San Juan en una feria nacional

El proyecto Jaque Mate, impulsado por estudiantes de quinto grado de la Escuela Juan Mantovani, representó a San Juan a nivel nacional. 

Por Giuliana Díaz

Hace 1 hora
La presentación del proyecto en las instancias zonales. 

Estudiantes de quinto grado de la Escuela Juan Mantovani de Albardón fueron seleccionados para representar a San Juan con su proyecto “Jaque Mate” en “Desafíos Educativos - Geometrías Paralelas”, en el marco de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología (Fase 1), realizada en Posadas, Misiones. La iniciativa promueve el uso del ajedrez en los recreos escolares como herramienta pedagógica para mejorar la convivencia, la concentración y el trabajo en equipo.

La realización del proyecto comenzó en mayo, con la intención de presentarlo en agosto. La propuesta fue impulsada por la docente de Matemática Silvina Castro, junto a su compañera Mariela Leonardelli, quienes advirtieron que los recreos podían transformarse en espacios de aprendizaje. “Veíamos que en los recreos los chicos jugaban de manera agresiva, se empujaban o discutían, y pensamos en el ajedrez como una forma de canalizar esa energía de manera positiva”, explicó a DIARIO HUARPE Silvina Castro, ideadora del proyecto.

Los alumnos jugando al ajedrez humano.

En cuanto al proyecto, según Castro, comenzó con tres tableros que ya tenía la escuela y luego fue creciendo gracias al compromiso de los estudiantes. “Los chicos mismos fabricaron sus tableros, pintaron las piezas y armaron banquitos y mesas. Todo lo hicieron con materiales reciclados”, detalló la maestra. Además de promover la convivencia, la propuesta apunta a fortalecer habilidades emocionales. “El ajedrez enseña a pensar antes de actuar, a aceptar los errores y a lidiar con la frustración, porque no siempre se gana. Es una lección para el juego y para la vida”, subrayó Castro.

Aunque el proyecto no avanzó a la instancia provincial y solo llegó a la etapa zonal, donde compitieron con escuelas de San Martín y Angaco, su enfoque resultó tan innovador que fue convocado para participar en la Feria Nacional y exponer su experiencia. “En la etapa zonal no fuimos premiados, pero el trabajo fue destacado por su creatividad e impacto educativo. Luego nos avisaron que habíamos sido elegidos para representar a San Juan”, recordó la docente.

Las seño Silvina Castro y Mariela Leonardelli junto a alumnos con el proyecto.

De esta manera, la maestra viajó junto a Rocío Puerta, alumna seleccionada entre los 52 estudiantes de quinto grado, para representar a la provincia. “Nos pidieron que solo viajara un alumno, y elegimos a Rocío por su compromiso y los conocimientos adquiridos. Fue una decisión difícil porque todos participaron y se involucraron muchísimo”, señaló Castro.

Durante tres días, las delegaciones provinciales participaron en talleres, capacitaciones y presentaciones de proyectos. “Fue una experiencia única. Es la primera vez que viajamos, siempre llegábamos hasta instancias provinciales, y ahora poder representar a San Juan fue muy emocionante. Tuvimos tres días de capacitación en Matemática y también conocimos lugares nuevos”, contó la docente.

Rocío Andrada, la alumna que representó a sus compañeros y escuela en Misiones. Además fue destacada entre alumnos de sexto grado.

El viaje fue financiado por el Consejo Económico y Social de la Investigación y la Tecnología (CESIT), que cubrió los gastos de traslado, alojamiento y alimentación.

Al regresar a San Juan, la comunidad educativa de la escuela Juan Mantovani recibió a Rocío y a su maestra con carteles y aplausos en la terminal de ómnibus. “No lo podíamos creer. Los compañeros y las familias nos esperaban con pancartas y carteles. Fue muy emocionante”, recordó la docente.

Para Castro, el proyecto deja una enseñanza que trasciende lo escolar: “Los estudiantes aprenden técnicas que pueden aplicar en la vida. El ajedrez enseña paciencia, estrategia y respeto. Es una herramienta que transforma el aula”.

El proyecto Jaque Mate no quedó solo en Misiones, sino que fue implementado en la escuela, donde alumnos de otros cursos se sumaron a la propuesta y los recreos se volvieron más didácticos. “Queremos que todos los chicos tengan su espacio de ajedrez, que el recreo también sea un momento de aprendizaje”, concluyó Castro.

