En la antesala del partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 entre Universidad de Chile y Lanús, se registraron nuevos incidentes protagonizados por los hinchas chilenos. El micro que trasladaba al equipo argentino fue víctima de ataques con piedras y fuegos artificiales en Santiago, lo que derivó en la rotura de un vidrio pero sin consecuencias físicas para la delegación.

Los seguidores de la "U", impedidos de ingresar al estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la suspensión de público dispuesta tras los hechos violentos ocurridos en el partido de octavos contra Independiente, se congregaron inicialmente en el hotel donde se hospeda el equipo para brindar apoyo a los jugadores.

Al momento de la llegada del micro de Lanús al estadio, un grupo de hinchas lanzó piedras contra el vehículo, provocando la rotura de uno de sus vidrios. Eduardo Salvio, futbolista del Granate, compartió en su cuenta de Instagram imágenes del daño y expresó su frustración: "Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable!! Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar??".

Cuando el micro comenzó a avanzar tras dejar el hotel, un sector reducido de fanáticos inició el lanzamiento de fuegos artificiales, lo que generó la intervención del Personal del Orden Público de Carabineros. La policía chilena respondió con gases lacrimógenos y reprimió a los hinchas que intentaban congregarse en las inmediaciones del estadio para apoyar a su equipo.

La suspensión de público en este encuentro fue una medida adoptada por Conmebol tras los incidentes en Avellaneda durante el enfrentamiento entre Universidad de Chile e Independiente, que a pesar de ello permitió al conjunto chileno avanzar en el torneo. La violencia vuelve a empañar un certamen que busca consolidarse como referente del fútbol sudamericano.