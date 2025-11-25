Un niño de 7 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en medio de una pelea entre familias en el barrio La Trapito, en Ricardo Rojas. El menor perdió un riñón tras ser operado dos veces en el Hospital Posadas.

Según fuentes oficiales, el conflicto comenzó el viernes por la noche cuando dos familias vecinas, los Aguirre y los parientes de Ayelén A., se enfrentaron a golpes. En un momento de la disputa, la mujer detenida entregó un arma de fuego a uno de los involucrados, que efectuó los disparos que alcanzaron al menor.

Una de las testigos relató: “Comenzó a desvanecerse y, al revisarlo por la espalda, vi la presencia de una herida con sangrado. Entonces salí a la calle gritando ‘el Papito, el Papito’”. Su hermano lo trasladó rápidamente a la Sala de Primeros Auxilios de Ricardo Rojas y, por la gravedad, luego al Hospital Posadas, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, investiga el hecho como homicidio en grado de tentativa. Por el momento hay una detenida, Ayelén A., de 25 años, acusada de haber proporcionado el arma, y cuatro prófugos, uno de ellos señalado como autor de los disparos.

Según los testimonios recabados, los parientes de Ayelén A., conocidos como Peroti, El Chapa, Tom y Aye, estaban vinculados a la venta de drogas en la zona. “Todos vendían cocaína en bolsitas las 24 horas y se turnaban para hacerlo. Desde que se agruparon, empeoraron los líos y se escuchaban disparos de armas de fuego”, contó uno de los vecinos.

La disputa estalló por un conflicto vecinal, pero el trasfondo narco complica la situación. Los allanamientos ordenados por la fiscalía buscan dar con los prófugos y esclarecer los detalles del episodio.

El nene, que permanece bajo cuidado médico, se recupera tras la cirugía y el seguimiento hospitalario. Las autoridades locales alertan sobre los riesgos de la violencia armada en barrios con conflictos vecinales y actividades ilícitas.