La madre del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año, se quebró al describir la profunda angustia e incertidumbre que vive la familia ante la ausencia de información clara sobre su situación, pese al anuncio de liberación de presos políticos en ese país. Griselda Heredia del Valle expresó que el silencio oficial y la falta de datos confiables convierten cada día en una experiencia dolorosa y desesperante.

Heredia del Valle explicó que desde que se concretó el operativo internacional que derivó en la captura de su hijo no volvieron a tener noticias concretas sobre su estado de salud ni su paradero, y que las versiones que circulan “son muy dudosas” y no ofrecen certezas. “Es muy fuerte. Nunca pensé que nos iba a pasar esto… uno trata de ser muy fuerte, pero no se puede”, dijo con visible emoción, reflejando el desgaste emocional que implica la prolongada espera.

El caso de Gallo se inscribe en el contexto más amplio de liberaciones parciales de presos políticos anunciadas por las autoridades venezolanas, aunque la madre lamentó que él aún no haya sido incluido en esas medidas y que la familia siga sin respuestas claras en medio de la expectativa y los rumores.

Heredia también describió el impacto que la detención de Nahuel ha tenido en la historia familiar: desde el desplazamiento de pertenencias hasta la pérdida de la vivienda en Mendoza, que debieron desocupar tras el arresto debido a la ausencia de su hijo. “No hay nada… no quedó familia”, relató sobre la carga que el proceso ha impuesto a su entorno más cercano.

Uno de los momentos más duros fue escuchar el testimonio de Iván Colmenares, un excompañero de celda de Gallo, quien compartió detalles de las condiciones de detención en la unidad penitenciaria ahora conocida como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS). La madre dijo que ese relato fue particularmente difícil de procesar.

A pesar del dolor y la ausencia prolongada, Heredia del Valle afirmó que no pierde la esperanza de reencontrarse con su hijo. “Trece meses sin escuchar su voz es desesperante. Pero estamos con mucha fe, no la perdemos. Esperamos la llegada de mi hijo Nahuel Gallo con todo el amor del mundo”, concluyó, expresando la mezcla de angustia y fe que acompaña a la familia en este difícil momento.