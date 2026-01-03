La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos generó una fuerte conmoción dentro y fuera de Venezuela. Desde Argentina, la venezolana Lormys Rojas, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Lazos de Libertad, compartió con DIARIO HUARPE cómo vive este momento histórico desde la distancia, atravesada por la emoción, la esperanza y la prudencia.

“Las emociones que puedo sentir yo son las mismas que sienten todos los venezolanos. En la madrugada hablábamos con la familia por videollamada, todos en cama, pero siguiendo con emoción todo lo que estaba pasando”, relató Rojas. Según explicó, el operativo estadounidense no estuvo dirigido contra la población civil, sino a puntos estratégicos. “No fue un ataque a la gente. Se habló de posibles muertos o heridos, pero eso aún no fue confirmado oficialmente”, aclaró.

Para la dirigente social, lo ocurrido marca un antes y un después. “Esto es algo grandísimo para nosotros. Creo que es el comienzo del fin de una lucha que llevamos desde hace años. Muchas veces nos ilusionamos con dirigentes políticos, pero esto fue lo más contundente que pasó. Trump no solo prometió, sino que accionó”, afirmó.

Sin embargo, Rojas remarcó la necesidad de actuar con cautela. Advirtió sobre posibles reacciones de sectores afines al régimen y pidió evitar confrontaciones. “Sabemos que hay personas que todavía responden al gobierno y que pueden intentar generar miedo. Por eso estamos pidiendo a nuestros familiares que se queden en sus casas, que no salgan a la calle y que esperen con tranquilidad lo que va a suceder”, señaló.

La presidenta de Lazos de Libertad también consideró posible que exista una negociación en curso tras la captura. “Todo indica que ahora hay conversaciones, que se está definiendo qué va a pasar, quiénes se van, quiénes serán juzgados. Es evidente que el control ya no está de su lado”, sostuvo.

Rojas llegó a la Argentina en 2016, luego de haber pasado por Italia, y eligió el país por las facilidades migratorias del Mercosur y la recepción hacia los migrantes. “Argentina es un país que recibe de manera maravillosa. Siempre vamos a estar agradecidos”, expresó.

La venezolana reside en Avellaneda, donde trabaja junto a su organización social en la defensa de los derechos humanos, la visibilización de la situación de su país y el acompañamiento a la población migrante y a sectores vulnerables. “Muchos de nosotros no hemos podido volver a Venezuela por el riesgo que implica. A quienes denunciamos o hablamos del gobierno nos retienen, nos desaparecen o nos encarcelan”, denunció.

Con familiares aún en el oriente venezolano, Rojas contó que durante años evitaron hablar de política por temor a represalias. “Hoy, después de mucho tiempo, pudimos volver a hablar. Lo primero que pedían era orar por Venezuela. Eso ya decía todo”, recordó.

A sus 59 años, Lormys Rojas se muestra expectante y esperanzada. “Queremos celebrar, pero con cordura. Esperamos que este proceso termine de devolverle la paz y la libertad a nuestro país”, concluyó.