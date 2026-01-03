El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció este viernes una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos contra su territorio y su población, y anunció la declaración del estado de Conmoción Exterior en todo el país. La acusación fue realizada a través de un comunicado oficial difundido desde Caracas.

Según el texto, el ataque habría tenido lugar en zonas civiles y militares de la ciudad de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El Ejecutivo venezolano sostuvo que la ofensiva constituye una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos que garantizan la soberanía de los Estados y prohíben el uso de la fuerza.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales”, afirmó el comunicado, en el que también se denuncia un intento de imponer un “cambio de régimen” por la fuerza. En ese sentido, el Gobierno aseguró que el pueblo venezolano y sus instituciones se mantendrán firmes en defensa de la independencia nacional.

El texto hace referencia a antecedentes históricos y reivindica la resistencia del país frente a potencias extranjeras, evocando figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y al expresidente Cipriano Castro. “Venezuela ha enfrentado y vencido imperios”, señala el documento.

En el plano interno, el Gobierno llamó al “pueblo a la calle” y convocó a las fuerzas sociales y políticas a activar planes de movilización. Además, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada en todo el territorio en una estrategia de “fusión popular-militar-policial” para garantizar la soberanía y el orden interno.

A nivel internacional, Venezuela anunció que elevará denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de Naciones Unidas, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, con el objetivo de exigir la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.

El comunicado también indica que el presidente Nicolás Maduro ordenó la implementación de todos los planes de defensa nacional previstos en la Constitución y en las leyes de seguridad, incluyendo el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios.

Finalmente, el Gobierno venezolano afirmó que se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y convocó a los pueblos y gobiernos del mundo a manifestar su solidaridad frente a lo que calificó como una “agresión imperialista”.