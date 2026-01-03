Mundo > Comunicado oficial
Venezuela denunció una “grave agresión militar” de EE.UU.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció este viernes una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos contra su territorio y su población, y anunció la declaración del estado de Conmoción Exterior en todo el país. La acusación fue realizada a través de un comunicado oficial difundido desde Caracas.
Según el texto, el ataque habría tenido lugar en zonas civiles y militares de la ciudad de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El Ejecutivo venezolano sostuvo que la ofensiva constituye una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos que garantizan la soberanía de los Estados y prohíben el uso de la fuerza.
“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales”, afirmó el comunicado, en el que también se denuncia un intento de imponer un “cambio de régimen” por la fuerza. En ese sentido, el Gobierno aseguró que el pueblo venezolano y sus instituciones se mantendrán firmes en defensa de la independencia nacional.
El texto hace referencia a antecedentes históricos y reivindica la resistencia del país frente a potencias extranjeras, evocando figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y al expresidente Cipriano Castro. “Venezuela ha enfrentado y vencido imperios”, señala el documento.
En el plano interno, el Gobierno llamó al “pueblo a la calle” y convocó a las fuerzas sociales y políticas a activar planes de movilización. Además, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada en todo el territorio en una estrategia de “fusión popular-militar-policial” para garantizar la soberanía y el orden interno.
A nivel internacional, Venezuela anunció que elevará denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de Naciones Unidas, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, con el objetivo de exigir la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.
El comunicado también indica que el presidente Nicolás Maduro ordenó la implementación de todos los planes de defensa nacional previstos en la Constitución y en las leyes de seguridad, incluyendo el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios.
Finalmente, el Gobierno venezolano afirmó que se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y convocó a los pueblos y gobiernos del mundo a manifestar su solidaridad frente a lo que calificó como una “agresión imperialista”.