Un fuerte choque ocurrió en horas de la siesta en el concurrido cruce de calles Laprida y Salta, en pleno centro de la Capital sanjuanina. El siniestro involucró a un colectivo de la RedTulum y a un auto Renault Captur, que sufrió daños importantes en su lateral derecho.

Según testigos que se encontraban en la zona, los semáforos estaban funcionando con normalidad, aunque todo indica que uno de los conductores habría cruzado en rojo. El ómnibus transitaba de sur a norte por calle Salta, mientras que el vehículo particular se desplazaba de oeste a este por Laprida.

Publicidad

El impacto fue de tal magnitud que el auto giró sobre sí mismo y terminó con su frente en sentido contrario al que circulaba. Personal policial y de tránsito se acercó rápidamente al lugar para ordenar la circulación y recabar información sobre el hecho.

Hasta el momento, no se confirmó si hay heridos, aunque el fuerte golpe y la ubicación del siniestro generaron congestión vehicular durante varios minutos. Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.