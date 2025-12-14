El presidente actual de Chile, Gabriel Boric, se comunicó telefónicamente con el mandatario electo José Antonio Kast para reconocer su triunfo en el balotaje presidencial y asegurar un proceso de transición institucional sin contratiempos.

Durante la conversación, Boric expresó sus felicitaciones y manifestó su disposición a colaborar con Kast para facilitar la entrega del mando. Por su parte, Kast agradeció el gesto y propuso una coordinación conjunta en los próximos meses con el fin de lograr una transición ordenada y respetuosa, de cara a la toma de posesión programada para el 11 de marzo.

En ese marco, Boric invitó a Kast a reunirse en el Palacio de La Moneda, con el objetivo de dialogar sobre las responsabilidades del gobierno y compartir su experiencia en la asunción presidencial.

José Antonio Kast consiguió la victoria con casi el 60% de los votos, imponiéndose en las 16 regiones del país, incluyendo territorios tradicionalmente de izquierda y zonas clave como las mineras y agrícolas. Esta diferencia representa la segunda mayor desde el retorno a la democracia en Chile.

La entrega de la banda presidencial el próximo 11 de marzo marcará un hito en la historia política chilena, pues desde 2006 el poder ha alternado entre la izquierda y la derecha, y nunca un presidente ha cedido el mando a un sucesor del mismo signo político.