A 10 años del show que juntó a todas las bandas de Spinetta

Todo comenzó como una suerte de broma. El representante de Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Giacobino, se lo decía cada vez que pasaban por River. La idea de hacer un recital en ese estadio ¿Vos me querés cagar la carrera", respondía siempre indignado el Flaco.

"Cuando salíamos de la sala con el micro, para hacer una gira nacional, pasábamos por el 'Monumental', yo lo codeaba; le hacía el gesto de la banda de la camiseta de River. 'Vos estás loco', me repetía. Yo veía que llenaba todos los teatros y como él era hincha del 'Millonario' tenía que tocar ahí", contó Juan Carlos Giacobino.

Luis Alberto Spinetta ya tenía el proyecto en mente. La idea de hacer un repaso por toda su carrera de 40 años, estaba por cumplir 60, y tocar en un estadio lo tomaba como un desafío. Había que reunir a los músicos que formaron parte de cada una de sus bandas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Jade y Los Socios del Desierto. Un proyecto tentador, pero colosal.

El representante del Flaco, que había trabajado muchos años como iluminador junto a importantes artistas como Mercedes Sosa, detalló cómo tomó forma la idea.

"Al productor Pablo Mangone también se le ocurrió una idea similar. Nos juntamos con Luis y le dijimos de finalmente concretar lo de River. Él dio un montón de vueltas. Se tomaba su tiempo y estaba bien. Cuando dio el ok, aparecieron un montón de nombres para el espectáculo. La idea iba por el lado de 'Volver al Futuro', él siempre miraba al futuro, pero no podíamos por la película. Nos miró y nos dijo: 'Las bandas eternas' y quedó".

Cada día era todo un desafío. El proyecto iba tomando forma: llamadas e invitaciones a cada uno de los músicos. "Fueron seis meses de producción y de ensayos. Armamos una sala, en el viejo Mercado de Abastecimiento de Buenos Aires. Todas las mañana, con Daniel Ferrón, pasábamos a buscar a Luis por su casa. Teníamos armados tres turnos, mañana, tarde y noche, para que ensayaran cada una de las bandas", recordó el representante de Spinetta.

La sala tenía cuatro baterías ubicadas en forma de círculo. En una estaba el set con la banda que acompañaba al Flaco por aquellos días. En frente, Pescado Rabioso. En las otras dos puntas estaban enfrentadas Invisible y Los Socios del Desierto. Fueron días cargados de música, con un desfile de figuras invitadas como Fito Páez, Gustavo Cerati, y Charly García, entre otros.

Según recuerda Giacobino, al terminar cada ensayo, lo acompañaba a Luis a saludar a su madre. "Tenía esa cosa familiera. De estar junto a sus seres queridos. Pasaba un rato y le daba un beso. Lo mismo hizo una vez con mi mamá, Elsa. Una vez la llevé a un show y él la saludó desde el escenario y hasta se encontraron en camarines".

"El trabajo previo fue medio raro", le contó Sergio Marchi a La Viola, autor del libro "Spinetta, ruido de magia". "Había que reunir a los grupos, más todo su trabajo como solista. Se planificó todo con muchos músicos: entraban y salían del escenario", agregó sobre la maratónica experiencia musical.

Hubo un cambio de lugar. "No nos permitieron hacerlo en River. Decían que había un tema de denuncias de los vecinos que no querían más shows de rock. Esto nos llevó a la situación de tener que hacerlo en Vélez. Pero lo extraño es que el mismo día autorizaron en River para que toque AC/DC. Se la perdieron".

El anuncio del show en Vélez, el 4 de diciembre, sonaba interesante para cualquier fanático de la música, principalmente para los enamorados de la obra del Flaco. Repasar su historia musical junto a esas grandes figuras era impresionante.

"Veinte días antes del show, le pedí a Luis de hacer una reunión con el productor. Estaban todas las entradas vendidas '¿Largamos una segunda función?'. Nos miró a los dos, se rió, hizo silencio y nos respondió: 'No, es único e irrepetible'", recordó el representante del artista.

Desde muy temprano, el público llegó al "fortín". Sabían que sería un show largo. Había mucha expectativa y emoción en el aire. La posibilidad de compartir junto al artista un pedazo de historia de nuestra música.

"Cada uno vive su experiencia a su manera. El público lo disfruta desde su lugar, el músico desde el escenario y a mi me tocó desde el costado. No tenía una gran tensión. Me comuniqué todo el tiempo con el camarín donde estaban los músicos junto a mi gente", recordó Juan Carlos Giacobino sobre aquel histórico evento.

Dante Spinetta también lo vivió de una forma especial. "Me senté como parte del público para disfrutar de los shows. Quería ver por primera vez en acción bandas de mi viejo como Pescado Rabioso o Invisible. También me tocó subir al escenario. Pero cuando baje, volví a mi lugar para seguir disfrutando", rememoró el músico. "Fue un recital muy importante. Un estadio repleto, con muchas horas de música, y un repaso por toda su obra", agregó.

Fueron 50 canciones, con más de 30 músicos que pasaron por el gran escenario. El Flaco arrancó junto a su banda estable formada por Claudio Cardone, en teclados; Nerina Nicotra, en bajo; Sergio Verdinelli, en batería; Guillermo Vadalá, en guitarra. Así arrancó un recorrido por canciones de su etapa solista y Spinetta Jade. También aparecieron en escena Baltasar Comotto, Diego Rapoport, "Mono" Fontana, Javier Malosetti, Leo Sujatovich y Juan del Barrio.

Hubo lugar para repasar éxitos de otros artistas. Juanse se sumó en "¿Adónde está la libertad"?, de Pappo; Beto Satragni, en "El rey lloró", de Litto Nebbia en la época de Los Gatos. Sus hijos Dante y Valentino aparecieron en "Necesito un amor", de Manal; su hermano Gustavo Spinetta y Gustavo Cerati, en "Té para tres", de Soda Stereo, más "Cementerio Club" y "Bajan", del gran disco Artaud.

Esa primera parte terminó con Fito Páez, quien cantó "Las cosas tienen movimiento" y "Asilo en tu corazón", del disco La, la,la, que el rosarino grabó junto a Spinetta. Hubo un homenaje a Charly García, con el tema "Filosofía barata y zapatos de goma". El propio artista apareció para una tremenda versión de "Rezo por vos", que disfrutaron juntas estas dos leyendas del rock nacional.

"Todos los invitados estuvieron bien. Lo más emotivo fue lo de Charly porque había salido hacía poco de una internación. Cerati y Fito increíbles como siempre. Eran todos que querían rendirle un tributo al maestro", contó Sergio Marchi.

La segunda parte arrancó con el recuerdo de Los Socios del Desierto, con el bajista Marcelo Torres y Javier Malosetti, en la batería, en reemplazo del fallecido Daniel "Tuerto" Wirtz. Siguió con la reunión de Invisible, junto a la famosa base Pomo y Machi Rufino. Lito Epumer estuvo como invitado para el homenaje a Tanguito en "Amor de primavera".

Pescado Rabioso también tuvo su momento de gloria. Black Amaya, batería, Carlos Cutaia, en teclados, más los guitarristas David Lebón y Osvaldo "Bocón" Fascino fascinó a la multitud de Vélez con sus clásicos.

FUENTE: TN