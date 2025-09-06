Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, murió este sábado a los 106 años, dejando un legado central en la búsqueda de hijos y nietos secuestrados durante la última dictadura militar en Argentina. Su nieto Guillermo, nacido en cautiverio y restituido a la familia en 2004, fue uno de los más de 140 nietos localizados gracias al trabajo de Rosa y la organización.

Su hija, Patricia Julia Roisinblit, fue secuestrada embarazada por una patota de la Fuerza Aérea en 1978 junto a su pareja José Pérez Rojo y su hija Mariana Eva. Rosa se integró a Abuelas en 1979 para buscar a su nieto, iniciando una lucha que duraría décadas. “Yo no salí, el día que se llevaron a mi hija, a formar parte de Montoneros, o me convertí en una revolucionaria, no. Yo salí a buscar a mi hija, y eso me llevó todos estos años”, declaró años atrás.

Nacida el 15 de agosto de 1919 en Moisés Ville, Santa Fe, Rosa se graduó de obstetra en la Universidad Nacional del Litoral y ejerció como partera jefa en Rosario antes de mudarse a Buenos Aires. A lo largo de su vida, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Doctorado honoris causa de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y el Premio Anual Azucena Villaflor, por su labor en derechos humanos.

Su nieta Mariana Eva Pérez la despidió en redes sociales: “Para mí sos eterna”. Abuelas de Plaza de Mayo destacó su contribución al avance de los estudios genéticos que permitieron la identificación de niños desaparecidos y su compromiso incansable con la justicia y la memoria.

Rosa Roisinblit será recordada por su memoria prodigiosa, su pasión por el tenis y el tango, y sobre todo por su inquebrantable dedicación a los derechos humanos y a la restitución de la identidad de los niños desaparecidos durante la dictadura. “Siento que mi compromiso con la vida es para siempre”, dijo en vida, y lo cumplió hasta el último día.