Las elecciones legislativas 2025 comenzaron este domingo en todo el país, con más de 36.478.320 argentinos habilitados para sufragar y elegir a los integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Según los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE), hasta el mediodía votó el 23% del padrón electoral a nivel nacional. Además, se estimó que el tiempo promedio de voto con la Boleta Única Papel, es de menos de 3 minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de 4 minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores.

En estos comicios se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas en juego, y un tercio del Senado, con 24 escaños que representan a las provincias. Los votantes emitirán su sufragio utilizando por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), que permite identificar claramente las opciones de candidatos y marcarlas con lapicera.

Las autoridades recuerdan que los ciudadanos pueden consultar dónde votar y los documentos válidos ante las autoridades de mesa, a fin de agilizar el proceso. La jornada electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 horas, y se prevé que los primeros resultados se den a conocer alrededor de las 21 horas.

El desarrollo de estas elecciones será clave para definir la composición del Congreso y medir la performance de los principales espacios políticos de cara a los próximos desafíos legislativos y electorales del país.