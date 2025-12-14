La Fiesta Nacional de Santa Lucía vivirá este domingo 14 una jornada especial, con una intensa grilla de actividades artísticas que promete música, baile y emoción hasta la madrugada. El escenario principal será nuevamente el punto de encuentro para vecinos y visitantes que disfrutarán del gran cierre del fin de semana festivo.

La actividad comenzará a las 22 con la apertura oficial de la noche. A las 22.20 será el turno de Andalucía, seguida a las 22.40 por la presentación de Ey M. Uno de los momentos más esperados llegará a las 23 con la Elección de la Representante, instancia central de la celebración que convoca a gran parte del público.

Pasada la medianoche, la música continuará con fuerza. A las 00.15 subirá al escenario La Nueva Banda, mientras que a las 00.40 será el turno de Omega, calentando el clima para el gran cierre. Finalmente, a la 1.20, Dale Que Va pondrá el broche de oro a la noche con un show que promete hacer bailar a todo el predio.

De esta manera, la Fiesta Nacional de Santa Lucía se encamina a un domingo cargado de propuestas artísticas y festivas, consolidándose como uno de los eventos culturales más convocantes de la provincia.