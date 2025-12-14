Provinciales
Los horarios de los artistas para el cierre de la Fiesta de Santa Lucía
POR REDACCIÓN
La Fiesta Nacional de Santa Lucía vivirá este domingo 14 una jornada especial, con una intensa grilla de actividades artísticas que promete música, baile y emoción hasta la madrugada. El escenario principal será nuevamente el punto de encuentro para vecinos y visitantes que disfrutarán del gran cierre del fin de semana festivo.
La actividad comenzará a las 22 con la apertura oficial de la noche. A las 22.20 será el turno de Andalucía, seguida a las 22.40 por la presentación de Ey M. Uno de los momentos más esperados llegará a las 23 con la Elección de la Representante, instancia central de la celebración que convoca a gran parte del público.
Pasada la medianoche, la música continuará con fuerza. A las 00.15 subirá al escenario La Nueva Banda, mientras que a las 00.40 será el turno de Omega, calentando el clima para el gran cierre. Finalmente, a la 1.20, Dale Que Va pondrá el broche de oro a la noche con un show que promete hacer bailar a todo el predio.
De esta manera, la Fiesta Nacional de Santa Lucía se encamina a un domingo cargado de propuestas artísticas y festivas, consolidándose como uno de los eventos culturales más convocantes de la provincia.