Abarth presentó en Argentina una edición limitada de su SUV deportivo Pulse, inspirada en el universo de la exitosa serie Stranger Things. Este lanzamiento incluye 511 unidades fabricadas en Brasil que ya se comercializan en el país, ampliando la oferta del segmento B.

La mecánica del vehículo no sufrió modificaciones, conservando el motor Turbo 270: un propulsor naftero 1.3 con turbo que entrega 175 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, acoplado a una caja automática de seis velocidades y tracción delantera. La novedad radica en su diseño, que incorpora elementos distintivos de la serie sin alterar el rendimiento.

Entre los detalles exclusivos, la edición limitada presenta calcos laterales, emblemas temáticos tanto en el motor como en el interior, tapizados con insignias especiales y una placa numerada que identifica cada unidad. Está disponible en dos colores: Negro Vulcano y Rojo Montecarlo.

Para los fanáticos, el lanzamiento incluyó un comercial que destaca a la Chevrolet Blazer K5, el icónico vehículo del comisario Jim Hopper, personaje clave de Stranger Things. Esta referencia cultural se combina con la tradición de Abarth, reconocida por su velocidad, en una paradoja divertida: “la producción tardó más de once años en completar solo cinco temporadas, mientras sus protagonistas crecían más rápido que los episodios”.

El precio de venta en Argentina se mantiene en $44.073.000 y el modelo cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Esta propuesta está pensada para quienes buscan un SUV con personalidad única y un guiño nostálgico a los años ochenta.