San Juan participa de una nueva edición de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la convención minera más importante a nivel global que se desarrolla en Toronto, con una agenda centrada en reuniones técnicas y estratégicas para fortalecer la presencia de la provincia en el escenario internacional.

La comitiva está encabezada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y la integran el secretario Técnico, Pablo Fernández; el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno; y el secretario de Desarrollo Sustentable, Guillermo Olguín. La composición del equipo refleja una decisión política de mostrar a San Juan como una jurisdicción con capacidad de gestión integral del sector, desde lo técnico hasta lo ambiental y productivo.

Este lunes se desarrolló el “Argentina Day”, un espacio dedicado al análisis de los minerales críticos y al rol del país en el nuevo mapa global de recursos estratégicos. Además, el 3 de marzo se llevará a cabo una mesa redonda con autoridades de provincias mineras argentinas, enfocada en la gestión minera y los desafíos comunes en materia de desarrollo, control y sostenibilidad.

Durante la convención, la delegación sanjuanina mantiene una agenda activa de encuentros con empresas mineras, directivos y potenciales inversores vinculados a proyectos en ejecución en la provincia y a nuevas oportunidades de exploración y desarrollo. El objetivo es acompañar iniciativas en marcha, avanzar en definiciones clave y reforzar la previsibilidad institucional que San Juan ofrece a la industria.

La PDAC es considerada el principal punto de encuentro de la minería mundial y un ámbito donde se definen gran parte de las decisiones de inversión del año. En ese contexto, la presencia del equipo ministerial completo busca afianzar la confianza en la provincia y consolidar su perfil como una de las jurisdicciones mineras más activas y competitivas de la Argentina.