La feria minera en Toronto, Canadá, continúa dejando definiciones relevantes en medio de la cobertura especial que realiza GRUPO HUARPE desde la cumbre internacional. En ese escenario, Marcelo Mena, secretario general de la Asociación Sindical Jerárquicos Mineros (Asijemin), expuso su mirada sobre el momento que atraviesa la industria, el impacto del RIGI, la reforma laboral y el debate por la Ley de Glaciares.

Desde el corazón de la PDAC, el dirigente gremial destacó la centralidad del evento para el ecosistema minero global. “Esta feria minera es netamente la actividad minera: proveedores, empresas juniors, seniors e inversores. Junta todo lo que es el ecosistema de la actividad”, explicó. Y remarcó que en el caso de San Juan la minería “siempre ha sido muy importante para el desarrollo de la provincia”.

Mena puso el foco en la necesidad de que las inversiones anunciadas se concreten en el corto plazo. Señaló que hoy existen tres factores claves: demanda de desarrollo, garantías jurídicas y disponibilidad de recursos económicos.

“Todo esto se está dando. Ahora, si estos tres factores se dan y vos me decís qué pasa, que no lo hemos reflejado, ahí es donde nosotros, que estamos inmersos en la actividad minera, tenemos que estar presentes para decirles a los empresarios: ‘¿Por qué no están viniendo ya las inversiones?’", planteó.

En esa línea, cuestionó la distancia entre los anuncios y la realidad concreta. “Se aprobó el RIGI, van a venir inversiones, van a invertir tanto… bueno, el argentino y en nuestro caso el sanjuanino, necesitamos hoy esas inversiones porque eso significa trabajo para hoy y desarrollo para hoy”.

También valoró el mensaje institucional que mostró el país durante el Argentina Day. “Nos parecen perfectas las políticas de desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, vamos a estar siempre diciendo: ‘Señores, hagámoslo ahora’. No tiene que ser mañana, es ahora. Siempre con los recaudos respecto a los trabajadores, las normativas, las comunidades y el desarrollo de proveedores”.

Para el dirigente, la clave pasa por la previsibilidad. “Planifiquemos cómo crecemos como provincia, cómo generamos más industria, cómo logramos que el país crezca de la mano con la minería”.

Reforma laboral y Ley de Glaciares

Consultado sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso, Mena relativizó su impacto directo en la atracción de inversiones extranjeras.

“Conversando con los distintos sectores empresariales del sector minero, no veían como algo central la reforma laboral, pero sí la Ley de Glaciares”, afirmó.

Sobre ese punto, marcó una crítica puntual: la falta de participación sindical en el debate. “Queríamos exponer, creíamos que era necesario discutir una ley, pero no fuimos parte. Se avanzó. Ojalá esto pueda servir para ver cuáles son los sectores con glaciares que tienen que incluirse dentro del catálogo, cuáles se pueden explotar y cuáles no, para generar la tranquilidad jurídica que piden las empresas”.

Respecto a la reforma laboral, admitió que existen dudas dentro del sector. “Puede generar algún impedimento. Las empresas nos dijeron que no entorpecerá la relación que tenemos, pero siempre existe ese temor. Si tenés una normativa que te habilita para hacer tal cosa, ¿qué va a pasar con las horas extras? ¿Con las indemnizaciones? ¿Con el banco de horas?”.

No obstante, sostuvo que confía en la fortaleza sindical y en el vínculo construido con las operadoras. “Esperemos que prime la buena relación y podamos avanzar. No podemos desconocer que la realidad de otros sectores industriales sea distinta”.

Capacitación y arraigo profesional

En materia de formación, Mena destacó que San Juan cuenta con capital humano calificado, aunque advirtió sobre el desafío de cubrir la demanda futura.

“Tenemos más de 400 sanjuaninos que trabajan fuera de la provincia, en Santa Cruz o Salta, profesionales que tranquilamente pueden arraigarse otra vez en San Juan si se abren los proyectos”.

Proyectó además un escenario de fuerte crecimiento regional. “Si tenemos una apertura de yacimientos de clase mundial como Vicuña en San Juan, San Jorge en Mendoza, Taca Taca en Salta o MARA en Catamarca, por más que tengamos muy buen nivel no vamos a dar abasto, porque la demanda será muy alta”.

En ese sentido, enumeró acuerdos institucionales impulsados por el gremio con la Universidad Nacional de San Juan, la UBA, la Universidad de Morón, distintos institutos técnicos e incluso la Embajada de Canadá.

“Sí, tenemos capacidad y experiencia. No solo pensamos en un trabajo; vivimos para dar una buena educación y una casa a nuestros hijos, pero también pensamos en el desarrollo de una comunidad y de la industria. La minería puede ser un bastión importante”, concluyó.