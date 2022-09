“Un día más mamá”, esa es la frase que de lunes a viernes le repiten los hijos de Gisella Regio. La misma la dicen luego de que logran cruzar la Ruta 40 y calle 11, arterias por las que circulan todos los días para poder ir a la escuela.

Ese cruce es un lugar temido por los vecinos del departamento Pocito debido a la gran cantidad de siniestros viales y de fallecidos que se producen. Justamente, en la tarde del jueves hubo un triple choque en el que murieron tres personas, dos pampeanos y un sanjuanino.

Ese accidente fue la gota que colmó el vaso e hizo que los vecinos comenzaran a organizarse para pedir una solución al Gobierno. El WhatsApp fue su mejor aliado, como así también, el boca en boca debido a que querían hacer algo, querían alzar la voz y tener respuestas.

Así fue que acordaron manifestarse este viernes a las 8 horas en el mencionado cruce. Hasta ahí llegaron con cubiertas de autos y de camiones que colocaron en medio de las calles para impedir el paso. No faltaron los carteles: “No queremos más muertos” , “Vialidad Nacional asesinos”, “¿Cuántos muertos más?”, decían algunos de ellos.

Granb cantidad de personas se reunieron desde las 8. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Entre las personas que llegaron a la protesta había una gran cantidad de productores, como Sergio Mena, un agropecuario que está cansado de los siniestros fatales. “Es tristísimo lo que está pasando y tenemos que darle una solución”, dijo. Aseguró tener en claro que en gran cantidad de ocasiones ocurren por el mal manejo o la falta de conciencia vial, pero cree que no deben quedarse de brazos cruzados.

“La solución definitiva a esto sería una rotonda como la que hay en calle 14 o un puente. En calle 14 desde que está la rotonda no hubo más muertes porque si o si te obliga a disminuir la velocidad”, aseguró Sergio.

Otro de los productores de la zona que estuvo presente fue Eduardo Vives, quien llegó hasta ahí junto a otros trabajadores “para tomar cartas en el asunto porque el Gobierno no lo hace”. Entre ellos habían estado charlando y llegaron a la decisión de actuar. Quedaron de acuerdo en hacer una rotonda provisoria con el objetivo de bajar los siniestros.

“Si no quieren aportar, los productores aportamos y la hacemos nosotros de forma pacífica”, sostuvo Eduardo.

La decisión la habían tomado, estaba firme y se iba a comenzar a concretar poco después.

Hasta la zona iban llegando cada vez más manifestantes, la mayoría pocitanos que exigían una respuesta. Entre ellos estuvo un matrimonio de adultos mayores que arribaron con un cartel. La mujer del mismo, Evelilian Rosales, dijo que ella eligió hace 20 años el mencionado departamento como su lugar en el mundo.

“Vine de Buenos Aires escapando de la inseguridad vial y la social. Es muy triste lo que pasa en Ruta 40 y calle 11, todas las semanas tenemos accidentes, lo que pasó ayer fue la gota que rebalsó el vaso. Necesitamos una solución, una rotonda por el momento y después un puente”, pidió.

Pasadas las 9 arribó a la protesta el intendente Armando Sánchez, quien se solidarizó con el trágico siniestro ocurrido el jueves. El funcionario dio a conocer que desde hace tiempo viene gestionando ante Vialidad la obra de los puentes sobre ruta, como ocurrió con el acceso norte.

“La obra ya se va a licitar de nuevo, mientras se haga eso pido algo provisorio, como la rotonda bien señalizada que se hizo en calle 14, algo que obligue a las personas que circulen por la ruta a que frenen”, dijo Sánchez.

Además, afirmó que los trabajos en la zona no dependen del municipio. “Si lo hago por cuenta del municipio me van a hacer un juicio federal porque esto pertenece a la Nación. El municipio no puede hacer nada”, aclaró.

Al lado de Sánchez estaba el director de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, quien dijo que la solución estará cuando estén construidos los puentes como ocurrió con el acceso norte, pero esto no fue bien tomado por los vecinos que exigían una solución urgente.

En ese momento, los manifestantes rodearon a Sánchez y a Deiana y comenzaron a alzar la voz con los reclamos, pedidos y hasta invitaciones para que presencien en vivo lo que ellos pasan cada día cuando quieren cruzar por ese sector.

“Lo invito a que venga acá a las 8 de la mañana para que vea lo que es pasar por acá, pasamos con el corazón en la boca. Venga y vívalo como lo vivimos nosotros”, le dijo una mujer.

Deiana aseguró entender a la gente y dijo que “la idea es escucharlos, ver sus propuestas y ver qué podemos implementar para que no haya otros accidentes”.

“Queremos una rotonda aunque sea precaria y la queremos urgente, la podemos hacer hasta nosotros”, gritaba la gente.

Incluso, le pidieron a Deiana que se volteara para ver los carteles con fotografías de personas fallecidas en siniestros viales que sostenían desde la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza.

Hasta el lugar arribaron integrantes de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“En menos de un año hicieron el velódromo, no tienen prioridad por la vida de la gente”, gritaban los vecinos.

En medio de estos gritos, a la zona llegaron tres camiones colmados de tierra y piedras y empezaron los aplausos. De a uno, fueron lanzando el material en distintos puntos de las arterias con el objetivo de comenzar a formar la rotonda. Había uno en cada punta, cuando el primero lanzó la camionada de tierra los manifestantes gritaron de alegría.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Tras algunos minutos, el conductor del segundo camión estaba a punto de lanzar la tierra cuando efectivos policiales trataron de detenerlo. Este acto fue impedido por los vecinos y productores que rodearon el camión y algunos hasta se subieron encima de mismo para impedir la detención. Después de esto, todos se alejaron y el camionero se fue.

Los manifestantes trataron de hacer una rotonda. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En ese momento llegó hasta el lugar el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien comenzó a charlar con el intendente y el director de Vialidad Provincial. Para que la gente no se acercara, efectivos de Gendarmería Nacional hicieron un círculo alrededor de ellos.

Iniciaron los insultos y gritos por parte de manifestantes hasta que Munisaga rompió el perímetro y se acercó a hablar con los protestantes. Allí, el funcionario prometió un operativo general hasta el lunes que llevará a delante Gendarmería y la Policía para evitar siniestros viales. "El lunes en la tarde los recibe el gobernador", anunció. También, les informó que no sufrirán ningún tipo de medida judicial por el corte. "Quédense tranquilos porque no habrá ningún problema", declaró.

De esta forma, los manifestantes decidieron levantar la medida, pero aclararon que volverán a protestar si en la reunión con el gobernador no encuentran ninguna solución.

Abanadonaron la zona cuando recibieron una respuesta de las autoridades. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.