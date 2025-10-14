Javier Milei y Donald Trump mantienen este martes una reunión en la Casa Blanca con el objetivo de profundizar la sintonía personal entre ambos líderes y reforzar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. El encuentro, previsto en el “cabinet room” —y no en el tradicional Salón Oval—, representa uno de los hitos diplomáticos más relevantes del gobierno libertario en su relación con Washington.

El mandatario argentino arribó a la capital estadounidense durante la madrugada, a la 01:00 hora local, bajo una tenue llovizna. Su llegada estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad: dos patrulleros y dos vans negras escoltaron el convoy oficial que trasladó a Milei desde la base militar Andrews hasta el centro de Washington.

Junto al Presidente viajaron su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

En tanto, el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, aguardaron la llegada de la delegación en la ciudad. Todos los miembros de la comitiva se hospedan en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado que visitan la Casa Blanca, ubicada frente al edificio presidencial.

El encuentro con Trump tiene como propósito fortalecer los lazos políticos y económicos entre ambas administraciones, en un contexto de acercamiento ideológico y estratégico. Según fuentes oficiales, la agenda incluye temas de cooperación bilateral, inversiones y política internacional, además de un repaso de la situación económica argentina y las reformas impulsadas por el gobierno libertario.

La reunión entre Milei y Trump se desarrolla en un marco de expectativa tanto en Buenos Aires como en Washington, donde se busca proyectar una relación cercana entre dos figuras que comparten afinidad política y discursiva. Con este encuentro, Milei apunta a consolidar el respaldo estadounidense a su plan económico y a reforzar el vínculo personal con el exmandatario republicano, considerado por el presidente argentino como una figura de referencia a nivel global.