Un violento conflicto entre taxistas y choferes de aplicaciones se desató ayer frente a la entrada de Aeroparque. La pelea, que fue registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, incluyó empujones, agresiones físicas y tensión mientras los autos intentaban cruzar en medio del tumulto.

Según se observa en las imágenes difundidas, el enfrentamiento se originó por la disputa de pasajeros y la organización en la distribución de las calles para recoger o dejar viajes. De acuerdo con el video, el intercambio se inició cuando un hombre, con la frase: “Vamos enfrente a mano”, desafió a otro conductor, lo que desembocó en gritos y el primer empujón.

Durante los minutos siguientes, varios de los presentes intentaron separarlos mientras algunos oficiales se vieron sobrepasados por el revuelo. Uno de los choferes cayó al suelo y desde esa posición lanzó una patada, mientras otro terminó con la camiseta desgarrada.

Los automovilistas que circulaban por la zona hicieron sonar sus bocinas intentando avanzar por la avenida, a pesar de que la riña se trasladó al medio de la calle. Hacia el final de la grabación, cuando parecía que la situación se calmaba, un nuevo altercado reavivó la pelea, forzando nuevamente a quienes estaban cerca a intentar separarlos. La grabación concluye con otra advertencia: “¿Entendieron el mensaje? Ahí no paren más”, dejando en evidencia la escalada de conflictividad.

Este tipo de disputas no es exclusivo de Argentina. En noviembre del año pasado, en México, un taxista y un conductor de Uber se pelearon en una zona hotelera de Cancún. Según reportes preliminares, la pelea ocurrió en una plaza comercial ubicada en el bulevar de Kukulcán, y también fue registrada en video por testigos.

Desde la llegada de Uber al país en 2016, los taxistas han expresado su malestar frente a la competencia que consideran “ilegal y desleal”. Hubo manifestaciones y movilizaciones en el centro de las ciudades, y durante varios años los aeropuertos y terminales de ómnibus fueron considerados terrenos prohibidos para choferes de aplicaciones.

Actualmente, en Buenos Aires y su área metropolitana funciona Uber Taxi, que permite solicitar viajes en taxi a través de la aplicación. Según datos de la empresa, más de 17.000 taxistas utilizan la app cada mes para completar viajes adicionales, representando casi el 10% de todos los viajes en Argentina.